開心香港｜30元「雞蛋仔」4個變2個　檔主：想令人龍清得快一些

「開心香港」第二期美食市集昨日（7日）在紅、黃雨夾擊下，於沙田公園結束兩日展期。就市民反映市集食物售價過高，其中兩個「雞蛋仔」叫價30元，比平日抬高一倍價錢。該參展商負責人今日（8日）在電台承認，平日售30元四件，在市集擺檔是想「賺多啲」，雖然昨日受天雨影響，惟整體生意額感到滿意。



▼5月7日 沙田美食市集食物售價被指過高▼



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在沙田公園舉行的「開心香港」 美食市集在剛過去的星期六、日舉行，對於網民批評美食攤位售價高，首天瘋傳80元一份炒米粉，《香港01》記者第二天再度造訪搜集一些貴價小食，包括貿峰有限公司以30元出售一份6粒的「美味咖哩魚蛋」，大埔振興肉丸以20元試食價出售「牛骨濃汁肉丸」、「豬骨濃汁貢丸」、「仿龍蝦丸」及「黃金麻吉燒」，泰昌餅家以10元一個或50元半打出售皇牌蛋撻，以及「東叔叔雞蛋仔」30元售兩粒雞蛋仔，有市民路過時就直言「仲貴過迪士尼。」

政府免市集參展商場租

記者從參加沙田美食市集的參展商得知，其實政府免費提供場地，大會亦不用徵收「搭棚」費用，換言之，參展商只需要支付食材成本及運費、人工等。

沙田美食市集「東叔叔雞蛋仔」（圖下）以30元出售兩個雞蛋仔。其他美食左起：大埔振興肉丸以20元試食價出售肉丸雜錦、貿峰有限公司以30元出售一份6粒的「美味咖哩魚蛋」。（資料圖片／孔繁栩攝）

「雞蛋仔」在市集比青衣賣貴一倍

該檔負責人東叔叔今早（8日）接受商台節目訪問時表示，所售的雞蛋仔其實每件像一隻鴨蛋般大小，在青衣設擺賣時，售價是30元四件，今次參加沙田美食市集原意希望「賺到啲就得」，並以青衣經驗人龍排到出去閘口「好慘」，高峰時有六、七十人排隊。他稱，今次同一價錢賣兩件，「兩粒兩粒咁做（賣），就唔使咁多人排隊，（人龍）清得快呀」，又指「清得快咪可以唔使咁多人排隊囉。」



主持人再問一次，「30蚊兩粒係想條人龍快啲？」，東叔叔答，「係呀，清人龍之餘，咁當然想賺多啲㗎啦！」

▼5月7日 沙田美食市集第二天受紅、黃雨影響▼



東叔叔表示，沙田市集第一天天氣好，人流較多，他的檔位只有三個人在工作，沒留意人龍，後來是有市民發現曾經在青衣吃過，就開始多人排隊。

紅雨暫停市集影響生意

市集第二天（昨天）下午先後發出黃雨和紅雨警報，在下午1至4時暫停開放。東叔叔表示，雖然啟市前大會有提及特別天氣下的安排，惟至昨日宣布暫停時又未能預告在何情況下可重開，加上市集已至尾聲，有員工詢問他可否提早關檔，他認為要尊重大會，結果等下午4時重開。

他表示，兩日因天氣不同，下雨對生意影響很大，但整都滿意。

▼5月6日 第二場美食市集開幕 市民邊走邊吃▼

