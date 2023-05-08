警調整入職要求　過去一周385人投考　有40歲161cm司機終實踐抱負

警隊本月5日起調整入職要求，包括取消身高體重及中英文科文憑試二級要求。警務處人事部招募組警司陳杰峰今日（8日）在電視節目指出，身高體重與警隊核心價值並不掛勾，「有好多有志之士，係咪就係差1cm、差1公斤，就唔能夠加入警隊呢？」他透露，自公布調整要求後，有385人投考警員，平均每日58人，其中有40多歲的運輸司機，本身因身高161厘米而不達標，如今可以實踐兒時抱負。



警隊將於5月5日調整入職要求。（警方提供圖片）

由5月5日起，警隊取消投考人士的身高體重限制、容許佩戴眼鏡考視力測試、及新設「警員中/英文筆試」，等同香港中學文憑試語文科二級成績。

「好多有志之士，差1cm就唔能夠加入警隊？」

警務處人事部招募組警司陳杰峰在NOW節目上表示，警隊調整入職要目的便利考生，認為身高體重與「守護香港，服務市民」的核心價值並不掛勾，「有好多有志之士，係咪就係差1cm、差1公斤，就唔能夠加入警隊呢？相關因素係咪會影響呢個人才去服務社會、守護香港？我覺得唔等於。」他稱，現今科技發達，警員可以佩戴眼鏡工作，希望可以拆牆鬆綁，建立人才網。

人事部招募組警司陳杰峰指出，身高體重與「守護香港，服務市民」的核心價值並不掛勾。（資料圖片/盧翊銘攝）

過去一周平均每日58人投考警員

他又指，新設「警員中/英文筆試」是參考見習督察的筆試，由公務員事務局轄下出卷員設計，非純粹由警隊控制，不會影響語文水平要求，認為是「公平、公正、公開」。

陳杰峰指，2022/23年度平均每日有13人投考警隊，但自從公布調整要求後，在過去一周有385人投考警員，平均有58人，反映改動帶來正面影響。他指日前有運輸司機投考，年約40歲身高161cm，此前「正正差兩cm」，但現在可以投考，實踐小時候的抱負；亦有少數族裔人士投考，雖然持大學學位，但因未符合中文成績，新安排下可以投考。

54名居港未滿七年港人投考 4人已入班

他強調，警隊沒有降低取錄標準，投考者需要「過五關斬六將」完成七大範，包括小組面試、實務事件測試、文筆書寫、體能測驗、心理評估、品格驗證、《基本法》及《國安法》考核和身體檢查等，之後再接受一系列學堂訓練，才可以服務市民。

警隊去年放寬警員身份，毋須「在港居住滿七年」要求，至今有54名合資格人士投考，有 4人已經入班，另有7人正在遴選中。