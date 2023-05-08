回鄉證︱實測內地換證　無內地電話亦可即場辦理　7工作天後取證

在2020元旦起過期的回鄉證，今起（8日）至今年底仍可用作往返內地使用，持證人也可入境内地後於指定機關換證。《香港01》記者今日實測回內地換回鄉證，雖然有指要先預約及有內地電話號碼，但職員仍容許兩樣均沒有的情況下換證，記者填紙本申請表便完成辦理手續，再透過微信或支付寶繳費即可， 7個工作日後便可取證，但必須回內地領取。



更換回鄉證的預約名額長期爆滿，根據中旅社網頁所顯示的預約情況，最快亦要9月6日才可辦理回鄉證換領手續。內地出入境管理局上月（28日）就宣布，由今日（8日）起延長港澳居民來往内地通行證有效期，在2020年1月1日至2023年12月30日的過期的回鄉證，有效期一律延長至2023年12月31日，市民入境内地後亦可前往縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

記者今日記利用本來已過期的回鄉證，由高鐵西九龍站乘高鐵到深圳福田，再特意到羅湖區行政服務大廳申請換回鄉證。雖然早前有指需要預先預約，而今日記者未有預約的情況下前去查詢，職員亦指可於今日辦理所需手續，不過最保險的做法仍是先預約，再到內地行政服務大廳申請換發回鄉證。

填寫資料時，記者首先是透過WeChat應用程式內的「深圳公安公眾號」進行填寫，但其中一欄需要填寫可於境內聯絡的手提電話號碼，但普遍港人都未必會有內地的電話號碼，而記者辦理回鄉證時亦同樣沒有，不過職員表示即使沒有內地的電話號碼，也能辦理回鄉證，只是要改為填寫紙本的表格，在紙本表格上填寫香港的電話號碼即可。

填妥表格後，便等候叫籌，由於特意回內地辦理回鄉證的人並不多，不足5分鐘便輪到記者，最後確認資料無誤後，便會發出繳款通知書，只要在同一日內透過微信或支付寶繳費即可，之後便可於7個工作日後再到行政服務大廳領取新的回鄉證。

回內地行政服務大廳辦理回鄉證的費用為350元人民幣（拆算港幣400元），而在香港首次申領和換領10年期回郷證的收費為360港元，但就要在12個工作天後才可領取，另外亦有快證服務，加收200港元可在5個工作天後取證，比較之下回內地辦理回鄉證的費用並非特別貴。