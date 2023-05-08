回鄉證｜實測過期證件北上　順利購高鐵票及過關　出閘需人手檢票

國家出入境管理局早前公布，由今日（8日）開始，2020年後過期的回鄉證，將自動延長至今年年底。《香港01》記者今早到高鐵西九龍站實測，以過期的回鄉證購買車票回福田，購票時職員表示記者在系統內沒有資料，需即場人手輸入，大約需時一分鐘，隨後入閘及過關的手續亦與平常無異，惟最後在福田出閘時，因回鄉證過期要人手檢查才能成功出閘。



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由今日開始，2020年1月1日至2023年12月30日過期的回鄉證，將自動延長至今年12月31日，持過期回鄉證的市民可以如常往返內地。

購高鐵票需人手輸入資料

記者今早記到高鐵西九龍站實測，以一張於2020年1月已過期的回鄉證購買高鐵車票回內地。由於回鄉證過期已久，購票時高鐵職員表示，記者在系統內沒有資料，需即場人手輸入，大約一分鐘便完成，成功購買前往福田的高鐵車票，入閘時可直接使用自助閘機，毋須人手檢查亦可識別過期回鄉證及所綁定的車票。

▼4月27日 中旅社排隊預約辦回鄉證情況▼



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過關與平時無異 出閘機指「檢票失敗」

在一地兩檢政策下，記者在西九站同時辦理入境中國內地的手續，先將回鄉證交予邊檢職員，核對姓名後便立即放行，亦未有就過期的回鄉證有額外問題，過關過程十分暢順，與一般情況無異，至於持有有效回鄉的人士就可選擇使用自助通道過關。

不過，記者到達福田口岸後，使用自動檢票通道出閘時，系統告知「檢票失敗」，工作人員告知由於回鄉證已過期，要由人手檢查，才能出閘。