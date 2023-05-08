回鄉證｜實測過期證件北上　順利購高鐵票及過關　出閘需人手檢票

撰文：馬煒傑
出版：更新：

國家出入境管理局早前公布，由今日（8日）開始，2020年後過期的回鄉證，將自動延長至今年年底。《香港01》記者今早到高鐵西九龍站實測，以過期的回鄉證購買車票回福田，購票時職員表示記者在系統內沒有資料，需即場人手輸入，大約需時一分鐘，隨後入閘及過關的手續亦與平常無異，惟最後在福田出閘時，因回鄉證過期要人手檢查才能成功出閘。

+3

由今日開始，2020年1月1日至2023年12月30日過期的回鄉證，將自動延長至今年12月31日，持過期回鄉證的市民可以如常往返內地。

購高鐵票需人手輸入資料

記者今早記到高鐵西九龍站實測，以一張於2020年1月已過期的回鄉證購買高鐵車票回內地。由於回鄉證過期已久，購票時高鐵職員表示，記者在系統內沒有資料，需即場人手輸入，大約一分鐘便完成，成功購買前往福田的高鐵車票，入閘時可直接使用自助閘機，毋須人手檢查亦可識別過期回鄉證及所綁定的車票。

▼4月27日 中旅社排隊預約辦回鄉證情況▼

+3

過關與平時無異　出閘機指「檢票失敗」

在一地兩檢政策下，記者在西九站同時辦理入境中國內地的手續，先將回鄉證交予邊檢職員，核對姓名後便立即放行，亦未有就過期的回鄉證有額外問題，過關過程十分暢順，與一般情況無異，至於持有有效回鄉的人士就可選擇使用自助通道過關。

不過，記者到達福田口岸後，使用自動檢票通道出閘時，系統告知「檢票失敗」，工作人員告知由於回鄉證已過期，要由人手檢查，才能出閘。

回鄉證延長有效期詳情?那些回鄉證可受惠?

香港與內地恢復通關，不過由於疫情期間大批港人的回鄉證已過期，以致換證的人潮數個月以來仍然源源不絕。。出入境管理局宣布，由5月頭起，延長港澳居民來往內地通行證有效期，詳情請看回鄉證延長開始日子及回鄉證有效期限截止日期

如何在內地申請換發補發回鄉證?

中旅社預約申領回鄉證長期爆滿，而有個「捷徑」可能不少市民也無為意。早在2020年10月開始，港澳居民可在內地申請換發補發港澳居民來往內地通行證，詳情預約方法及所需文件請看

回鄕證｜5.8起延長過去三年證件有效期　港鐵准持證人購高鐵票回鄉證｜中旅社即日起延長九龍灣、石門中心服務時間至晚上9時半回鄉證｜全國縣級以上公安機關可辦證　只限寄內地地址回鄉證延長有效期　請假換證市民嫌太遲　惟預約排期較後者仍受惠回鄉證深圳續期｜5.8起可持原證入境再申換證　文件地址一文看清回鄉證｜內地出入境管理局：5.8起延長港澳回鄉證有效期至12月底
回鄉證
高鐵