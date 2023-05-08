孫玉菡訪京拜會民政部及商務部官員　稱參考內地經驗制訂扶貧項目

勞工及福利局局長孫玉菡昨日（7日）啟程訪問北京，他今日（8日）先後與民政部社會救助司及養老服務司官員會面，及後拜會商務部對外投資和經濟合作司官員，討論範疇涵蓋長者社區及院舍照顧服務、融入國家發展大局的方向、內地對港勞務合作監督管理工作等；傍晚則與當地大學生交流，鼓勵他們來港發展。



孫玉菡表示，正跟進安老及康復服務可協作的範疇，以應對人口高齡化的挑戰。港府亦會參考內地過往精準扶貧的經驗，制訂精準扶貧項目。



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孫玉菡上午拜會民政部社會救助司司長劉喜堂及養老服務司副司長李永新，就社會救助政策及長者社區和院舍照顧服務等交換意見，並探討融入國家發展大局的方向，尤其是粵港澳大灣區城市之間的合作，勞工及福利局常任秘書長劉焱全程陪同。

此外，孫玉菡一行下午拜會商務部對外投資和經濟合作司副司長劉民強，就對港勞務合作監督管理工作交換意見。港府即將在下月起透過院舍輸入護理員特別計劃，適度容許安老院及殘疾人士院舍輸入護理員，以解決人手短缺問題，孫玉菡感謝中央部委為實施特別計劃提供協助。港府會與內地部門做好溝通協調，確保來港工作外勞的僱傭權益。

港府代表團今日亦與中華全國總工會中國職工對外交流中心秘書長王舟波會面，以及回訪上月中來港考察的中國殘疾人聯合會，並與副主席及理事長周長奎會面，分別討論勞工權益事務，以及加強支援殘疾人士融入社會等課題。

另外，孫玉菡及團隊中午參觀北京西城區上月初啓用的首間養老餐集配中心，了解長者營養餐服務，以及如何連結區內養老驛站照顧認知障礙症及獨居等不同長者的需要；傍晚則與在北京就讀的大學生交流，介紹香港一系列優化人才入境措施，並鼓勵他們來港發展。