非本地護理員遭剋扣工資　工聯會批巡查不足　促設專責部門處理

撰文：馮子健
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近日懷疑有安老院舍剋扣非本地護理員工資。工聯會立法會議員陸頌雄及郭偉强今日（31日）約見勞工及福利局和勞工處作出投訴，及後並召開記者會交代詳情，批評局方巡查不足、促形成舉報機制。該匿名工友稱，院舍剋扣工資之餘，要護理員每日當值12小時，亦要負責廚房等額外工作。她又稱，老闆得知會她會尋求協助後，立即將她解僱，並試圖付「封口費」並將她送回內地。

工友稱簽約工作9小時　實際約12小時

工友稱，本來簽約是每日工作9小時，但實際上每日工作約12小時，連午膳時間都要在院舍進行，所謂「休息時間」更要洗衣服、在廚房清潔，加班費每小時僅得30多元。她又稱，僱主更扣起僱員的銀行卡，不讓工友自行取款，她揚言會向勞工處投訴，僱主才還回取款卡。工友又稱，遭解僱後僱主要求刪除聊天記錄，更指今日要送她過關回內地，付約1萬元「封口費」，但她沒有接受。

議員強調要突擊檢查　設舉報機制

郭偉强指出，隨人口老齡化出現，護理員人手需求必然增加，但護理員受到各方面剝削，認為局方必須重視。他直言社署一般巡查沒有揭發吸血團夥問題，屬巡查不足、監管不力，應設外勞人力管理部門監管。

陸頌雄稱，反對擴大輸入外勞，重申要解決本地勞動力問題，如改善待遇、重視職業安全、加強培訓。他又稱香港常見剝削工友的漏洞，政府要堵塞漏洞、保障本地就業。對於本次個案，陸指巡查要突擊，理應「一分鐘都唔好知會院舍」、要設單獨房間向僱員詢問保障情況，建議形成舉報機制，並與內地部門共同處理。

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