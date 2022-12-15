院舍引外勞　業界憂未通關難請內地護理員　乏晉升機會港人拒入行

勞工及福利局計劃明年第二季推出特別計劃，准額外輸入約3,000名外勞紓緩安老院舍護理員人手荒。香港安老服務協會秘書長陳勇舟今日（15日）在電台節目表示，外勞以廣東省人士居多，但疫情下未完全通關，不能經常回家探親，或令香港對他們的吸引力減少，請人不容易。



陳又指，本地護理員工資不理想，缺乏晉升機會，導致流失率大，人手問題未必可解決，而勞工界立法會議員梁子穎則擔憂輸入護理員人數多過本地護理員下，本地人更加不想入行。



外勞主要來自廣東省 院舍須提供伙食成本較請本地人高

陳勇舟表示，過往輸入的護理員主要來自廣東省，但疫情下護理員難以經常回家探親，即便計劃下開出14000元月薪，香港吸引力或減低，質疑此計劃能否真的有助於紓緩人手短缺問題。

陳勇舟指，若能請到本地護理員最好，但輸入護理員來到香港，院舍仍要提供伙食、宿舍、培訓、心理輔導等，成本並不只是人工那麼簡單。

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陳勇舟還表示，本地護理員薪資水平大多數已在16000至18000元左右，但大部份人仍認為缺乏晉升機會，因此流失率較高；陳勇舟認為政府下年將增加2300個宿位，若業界快速消化完3000個名額，則政府要適時檢討加大名額。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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勞工界梁子穎擔憂外勞多過本地 本地人更加不想入行

梁子穎表示，政府安排引入更多外勞，擔心或會令本地人更加不想入行，而計劃下規定，津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多可申請輸入一名護理員，即比例為2：1，而私營院舍及自負盈虧院舍聘用全職本地職員與輸入護理員比例為1：1，但計算比例時本地僱員不限職位，很可能加劇輸入護理員的多過本地護理員人數的情況。

醫院診所護理業職工會理事長潘惠賢亦表示，私營院舍每20個院友配備一名護理員，即80名院友共配備4名護理員，但近年情況為院舍中只有一名本地護理員，其餘3人都是輸入外勞。

潘惠賢還表示，有個案反映，院舍表面給輸入護理員發放14000月薪，但出糧後要求外勞交還數千給院舍。勞工處只回應表示此為私人溝通，護理員的錢政府不可以干涉，勞工處缺乏對輸入外勞的監管。