英基幼稚園前行政主任收賄取錄學童 再多3名家長及一商人遭起訴
撰文：江麗盈
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英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮，因涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以助其子女獲該幼稚園幼兒班取錄，去件6月與涉事的10名家長同遭廉政公署起訴。
廉政公署昨日（8日）再落案起訴三名家長及一名商人，他們涉嫌在2018年9月至2021年3月期間，向林珍妮提供賄款共34萬元，以協助四名學童入讀該校幼兒班。四人已獲廉署准予保釋，明日(10日)在沙田裁判法院應訊，控方稍後將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。
廉政公署指，昨日落案起訴三名家長及一名商人，涉嫌向一名英基國際幼稚園(烏溪沙)時任行政主任提供賄款共34萬元，以協助四名學童入讀該校幼兒班。
被告為三名家長黃美雪、麥偉琪、、朱霜叶、及商人蕭裕邦，年齡介乎33歲至45歲，各被控一項串謀使代理人收受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。
案件發生於2018年9月至2021年3月期間，涉及2019/20和2020/21兩個學年英基烏溪沙幼稚園的四項幼兒班入學申請。
三名家長黃美雪、麥偉琪及朱霜叶涉嫌各向該校行政主任林珍妮提供一筆兩萬元或10萬元的賄款，合共14萬元，致使英基向其子女提供上述兩個學年的學位。而商人蕭裕邦則涉嫌向林珍妮提供賄款20萬元，致使英基向其生意伙伴的女兒提供2020/21學年學位。
上述四名被告已獲廉署准予保釋，明日在沙田裁判法院應訊，控方稍後將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。
廉署去年6月已於另一宗案件起訴林珍妮及另外10名家長共14項賄賂罪名。當時52歲的林珍妮是英基烏溪沙幼稚園的行政主任，負責處理該校每年9月進行的幼兒班入學申請，她涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以協助其子女申請入讀英基烏溪沙幼稚園2019/20至2021/22三個學年的幼兒班。