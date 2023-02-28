蔡天鳳前夫涉多處偷金飾及102粒金　區院提訊　控方稱或加控罪名

名媛蔡天鳳（Abby Choi）上周涉遭人謀殺及碎屍，揭蔡的前夫鄺港智在2016年曾涉盜竊案被通緝，鄺於上周六被捕，今(28日)被押至區域法院就其盜竊罪在區域法院應訊，控罪顯示，鄺被指在麻雀館外等多處地方，偷7名人士的金飾及102粒金。控方申請案件押後以待重新檢視證據，並考慮會加控其他控罪，法官應控方要求，把案押後至5月9日再提訊。



被告鄺港智（28歲、無業），被控7項盜竊罪，鄺並無律師代表，亦沒有申請保釋，繼續還柙懲教署看管。

被告廝港智。（網上圖片)

被告涉偷多件金飾及102粒金

鄺被控於2013年5月12日至2015年1月14日，七度分別在濠江麻雀館外、油麻地永勝大廈外、油麻地白加士街、紅磡都會海逸酒店，偷竊七人的財產，包括39條項鏈、32條手鏈、6條吊墜、逾13條金條、102顆金粒。

案件編號：DCCC 313/ 2015

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