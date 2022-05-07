母親節｜元朗酒樓爆疫　專家指已有群體免疫　倡恢復個案追蹤

疫情放緩，當局放寬社交距離措施，包括趕及在明日（8日）母親節前食肆可以八人一枱。不過今日衞生防護中心就公布個案追蹤，元朗食肆牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫，四名互不相識的食客於5月1日光顧後染疫。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，現時放寬社交距離措施，有機會出現反彈，但不會出現大型爆疫風險，因社區已有群體免疫，市民的抗體水平高於第五波之前，強調不會重演望月樓事件。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，目前毋須再收緊社交距離措施，但急需恢復個案追蹤系統，又建議設立實名制的「港康碼」。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，現時放寬社交距離措施，有機會出現反彈，但不會出現大型爆疫風險。（資料圖片／黃寶瑩攝）

曾祈殷接受《香港01》訪問時表示，即使社交距離措施放寬至八人一枱也不會增加染疫風險，因為元朗酒樓爆疫的患者都不是坐在同一枱。就算是以前四人一枱，也不會因而減少風險。他指出「病毒唔會揀人」，四人或八人一枱不是分界線。

曾又指，雖放寬有機會出現反彈，但相信食肆不會重蹈望月樓的覆轍。因社區已有群體免疫，市民的抗體水平高於第五波之前。至於什麽時候會考慮收緊措施？他表示，若出現新變異病毒或疫情有持續上升的趨勢，將考慮收緊。

梁子超接受《香港01》訪問時表示，現時毋須再收緊社交距離措施，但重開所有表列處所後，需恢復及完善個案追蹤系統。他認為現時每間處所進行的逆向掃描，即掃描含市民個人資料的針卡，沒有達到疫情追蹤的效果「都係嘥氣」。當局即使找到個案後要「逐個打電話」，可能會出現滯後，到時候病毒早已傳播。

梁建議政府參照「港康碼」的做法，採取實名登記，上傳個人資料如姓名、身份證明文件號碼、聯絡電話號碼、居住地址，以及出行紀錄。表列處所的負責人亦可把逆向掃描的針卡記錄，資料上傳到中央伺服器，中央伺服器將以人工智能在第一時間找到涉事市民，使當局能即時掌握及介入，盡快切斷傳播鏈。此舉有效追蹤同時段在該場所的患者，當出現群體個案時亦可自動發出警示，又強調市民個人資料要加密，只用作個案追蹤。

呼吸系統專科醫生梁子超認爲即使重開表列處所，疫情不會出現大型反彈，但社區仍有傳播風險。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

曾祈殷表示，之前亦有其他社會人士向政府提出參照「港康碼」的做法，進行個案追蹤工作。他指，從公共衛生的角度而言，此舉的確更方便，並能加快追蹤，惟相關建議要待政府再考慮。

▼5.19重開599F章表列處所▼

