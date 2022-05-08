母親節｜酒樓座無虛席　靚媽盛裝打扮收花打卡　獲兒子送花送吻

第五波疫情緩和，母親節適逢食肆放寬至八人一枱，今日（8日）不少家庭一同上酒樓慶祝，部份更是三代同堂，酒樓直至午後仍座無虛席。身穿紅色的衣服的年輕母親何太盛裝打扮上酒樓，接下來將與家人到附近的商場「打卡」，亦考慮帶兒子到公園玩耍，今早獲兒子贈送一朵花，也得愛子一吻。



有七旬長者兒孫滿堂，指家人的陪伴就是母親節最大的禮物；亦有家庭大半年沒見面，由於聚會人數多於8人，故須分開兩枱坐，認為應放寬至12人一枱上限；亦有年輕的媽媽悉心打扮飲茶，希望丈夫送上昂貴的禮物。



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70歲婆婆三代同堂慶祝︰係我最大嘅禮物

政府早前放寬食肆每枱八人上限，市民紛紛外出慶祝，尖東彩福皇宴今日下午兩時半仍門庭若市，不斷有食客進入酒樓。記者目測酒樓並無空桌，大部份以四至六人為主，不過仍有數代同堂的家庭須分枱而坐。

其中，70多歲兒孫滿堂的陳婆婆，便分開兩枱慶祝。她已有半年沒有與家人聚會，多次坦言好開心，並期望疫情盡快完結：「大家可以多啲出嚟飲茶，開心吓。」她亦認為政府放寬八人一枱時間剛剛好，看著七個孫仔孫女說：「呢啲就係我最大嘅禮物！」

第五波疫情緩和，母親節適逢食肆放寬至八人一枱，不少家庭三代同堂慶祝。（歐陽德浩攝）

市民半年沒見親戚 倡放寬至12人一枱

同樣分開兩枱慶祝的戚太，則期望能放寬至12人，指中國人習慣12人一枱，四人或八人仍然不足。她指，部份親戚已有半年至九個月沒見面，「有時好慘咁樣分開幾圍，望一望見一見就算囉。係今次先真係咁close聚埋一齊。」

戚太接下來將行街購物，並透露暫時未收到禮物，坐在一旁的丈夫立即回應：「有㗎喇，有㗎喇。」一年一度難得的母親節，戚太認為普天同慶，不應計較金錢，「都盡量叫多啲（點心），因為開心嘛。」

少婦盛裝打扮飲茶 望得到母親節禮物

身穿紅色的衣服的另一食客何太，頭戴蝴蝶結，盛裝打扮出席，雖然年約30歲，但她希望打扮得更年輕及少女感。她接下來將與家人到附近的商場「打卡」，亦考慮帶兒子到公園玩耍。但她憂慮疫情尚未完結，若公園過於擠逼，將影響仍然年幼的兒子。

何太亦指，暫時未收到母親節禮物，坐在一旁的丈夫插嘴表示，小朋友今早已贈送一朵花，並叫兒子向何太再送上一吻。不過她仍期望能得到昂貴的禮物，暗示丈夫說：「希望轉頭就有啦」，又指「希望去下海港城，睇下有咩特別嘅嘢。」