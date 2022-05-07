母親節｜疫情下與內地家人分隔兩地　媽媽：通關後想攬住個仔狂錫

明日(8日)是母親節，當大家都忙於安排如何慶祝時，五位既為人子女，又是母親的媽媽，過去三年因疫情而與子女或父母分隔中港兩地，今年母親節的願望，就是能見家人一面。其中一名母親Amy自去年初返由內地返港工作，已有一年多未探望兒子，兒子由當時兩歲轉眼下月已四歲，現於深圳與外公外婆同住，她哽咽表示自己做子女不孝順，當母親也不稱職，只盼兩地可早日通關：「腦海中諗過100次通關團聚畫面，我會攬住個仔係咁錫。」



勞聯婦女事務委員會今（7日）在母親節及特首選舉前一天舉行記者會，由五名母親訴說疫情下未能擁抱家人的心酸，並要求現屆及下一屆政府盡快推行通關工作，讓一眾中港分隔家庭可盡快團聚。

分開時兒子僅兩歲多 下月已是四歲生日

2006年來港的Amy，原是一名導遊，疫情令她長時間失業，現已轉職保安。她稱自去年初返港工作後再無返回內地，因香港無其他親人，兒子只能讓在深圳的外公外婆照顧，當時以為很快可以通關，豈料一別已有一年多，「當時我個仔兩歲幾，下個月就四歲生日喇。」

Amy稱已許久未見兒子，冀能親手擁抱他。（歐嘉樂攝）

感觸父母兩鬢斑白 自責為人子女及母親均不稱職

Amy表示，過去長時間只靠視像通話與兒子和父母聯繫，又憶述有一次與兒子視像通話，天真無邪的兒子對着手機螢幕頻問：「媽媽點解你係入面（螢幕)唔出嚟？」，然後不斷親吻螢幕，令她不禁落淚。她更哽咽表示，在內地的雙親已年紀大，尤其十分擔心母親身體，「我返香港時佢係黑髮，最近視頻見到變哂白髮」，更形容自己：「做女我唔孝順，做媽媽又唔稱職」。

Amy無奈表示，通關消息一傳再傳，每一次有希望隨即失望，感到十分煎熬，希望新一屆政府，可盡快安排兩地通關以解相思之苦。問及通關與家人重逢時想做的事，Amy坦言：「腦入面超過100次呢個畫面，會抱住佢（兒子）錫個夠，絕對係呢樣，實在太掛住。」

行山遙望內地一網之隔感觸落淚

另一母親曾女士則表示，雙親在深圳居住，自2019年聖誕節後再無返過內地，一直靠視像電話與父母聯繫。她稱一次帶女兒到上水行山，望到一網之隔的內地，她憶起當時情況更頓時感觸落淚：「覺得這麼近，那麼遠。」她稱二月時，女兒與丈夫不幸染疫，內地雙親十分緊張，又不時噓寒問暖，冀可通關與父母團圓。

黃女士希望返內地照顧雙親。（歐嘉樂攝）

黃女士稱，父母在武漢居住，當時武漢疫情嚴重，需用健康碼出行，父母已70多歲不太熟悉電子科技，故較少出門，感十分擔心，自己雖想返內地照顧，惟現時隔離差不多已要一個月，加上花費龐大難以負擔。

來港多年的周女士稱母親住在重慶，現已80多歲，冀回鄉盡孝但需要檢疫21天，自己做兼職，未能負擔隔離費用。孫女士亦稱與80多歲的父母三年未見，她22歲的長子亦在深圳生活，雖近但亦無法相見，有感父母身體不佳，十分擔心，希望可通關見面。

勞聯促政府積極商討通關

勞聯婦委會主席李秀琼表示，現時隔離檢疫需時，花費亦大，不少家庭已分隔中港兩地多時，有家庭相約兩地邊境鐵絲網見面，有人亦在趕返香港時，親人已在隔離期間離世，未能見最後一面。她認為，港府處理有關情況時有些不近人情，促請政府積極與內地商討免檢疫通關，並為免檢疫通關設客觀準則，定立配額給予家庭團聚。