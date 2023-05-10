內地團訪港疑被威迫購物　文體旅局正在調查　若證違規會檢控

內地出現不少標榜廉價的訪港旅行團，部分更被揭發威迫購物及有領隊懷疑要求團友協助走私香煙。文化體育及旅遊局今日（10日）在立法會回應議員質詢時指，暫未有收到任何有關威迫購物的投訴及無發現「0團費」的旅行團，但就傳媒早前的報道，旅監局正收集相關資料及調查，如確認有任何違法行為，旅監局必定會檢控及紀律處分相關旅行社。



另外，《香港01》早前直擊有內地旅行團，在香港旅行期間四餐均是在同一間餐廳用膳。文體旅局回覆事件時指，不同地方來港人士都希望有不同的體驗，具體安排要視乎旅客當初付出的代價及其期望看到的地方，最重要是確保行程與旅客報團時的行程一樣。



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中港兩地通關後，本港旅遊業亦逐步復蘇，惟內地近日出現不少標榜廉價的訪港旅行團，令人憂心或損本港聲譽。經民聯立法會議員林健鋒今日在立法會大會則提出質詢，就近日種種的內地旅行團怪象查詢文化體育及旅遊局會如何跟進。

局方未收到威迫購物及「0團費」投訴

署理文化體育及旅遊局局長劉震回覆時指，暫未有收到任何有關威迫購物的投訴及無發現「0團費」的旅行團，但就傳媒早前的報道，旅監局正收集相關資料及調查，如確認有任何違法行為，旅監局必定會檢控及紀律處分相關旅行社。

署理文化體育及旅遊局局長劉震今日出席立法會詢環節。（林靄怡攝）

劉震又指，在剛過去的五一黃金周（4月29日至5月3日）期間，旅監局共收到453團旅行團登記，涉14,000名的旅客。旅監局五一黃金周推出多項規管措施，包括盡量分散入境時間等，令黃金周期間內地旅行團的活動和管理大致均能有序進行。引述旅監局指，將會繼續履行監管旅遊業角色，密切監察內地旅行團的人流管理及旅遊活動情況，並與業界及相關服務提供者保持緊密溝通。

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同一餐廳食四次 劉震：最重要是行程與報團時一致

林健鋒亦跟進早前有報道直擊有內地旅行團，在香港旅行期間四餐均是在同一間餐廳用膳，查詢旅監局可以如何跟進此類不違規但亦不會旅客滿意的行程。劉震指出，不同地方來港人士都希望有不同的體驗，具體安排要視乎旅客當初付出的代價及其期望看到的地方，最重要是確保行程與旅客報團時的行程一樣。

兩政策局研究輸入旅遊業人才

另外，多名議員包括民建聯梁熙及現選委界別的劉智鵬等，均關注本港旅遊業人手不足。劉震表示，局方會採取多項的方式增加人手，及監察業界對人力資源的需求。

他表示，一直有與勞工及福利局探討如何可以輸入更多旅遊業界的人才，惟相關過程艱巨，因要與各方面一同協調。局方亦表示，不同院校都有提供不同的課程培訓旅遊業界人才，另外僱員再培訓局亦提供了逾千名旅遊業相關的學額，以局方了解，報讀名額熱烈。