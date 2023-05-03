五一直擊體驗北上、南下團　香港食四餐同一間　中山食住歎塞車煩

五一黃金周，大批內地團南下香港同時亦有港團北上。《香港01》在黃金周分別報了兩團價錢近1000港元的南下香港兩天遊、北上中山兩天團，追蹤同一個黃金周，有什麼不同體會。



參加旅行團，食、住、行、玩最重要，今個五一，南下、北上團，一邊相當趕，一邊相當塞。追趕行程的兩天香港遊走過的景點雖多，但食卻是「只此一間」，四餐包餐同一間，就是土瓜灣著名團餐酒樓「富源」，有團員吃怕了，不求退錢、只求變化：「拜託放我們自己出去吃。」



中山之旅切合標榜「識嘆識食」的行程，食得好住得好，行程也相當鬆動。不過，之所以鬆動是因行程中大約6成時間都在塞車及旅遊巴上度過，甚至回程也因塞到晚上11時，過了福田口岸開放時間，臨時改到羅湖解散。



內地團領隊行程初已來個食之心理準備：團餐十幾年來一樣

《香港01》在五一長假首日（4月29日）分別跟團混入880元人民幣（約1000港元）的兩天香港精品遊及團費、保險連印花等雜費913港元、主打吃喝玩樂的中山兩天遊，講明包四餐私房菜、酒店自助早餐及薑汁撞奶下午茶，食足6餐，兩天香港遊則包4餐。

要體驗兩個截然不同之旅，就先從食開始，這方面，內地團的內地領隊早在行程之初已跟團員來個心理準備：「美食這部份你們要自己出去體會，團餐十幾年來都一樣，所以我都不在這裏用餐。」

領隊說的這裡，就是內地團團餐其中一個熱點、土瓜灣偉恆昌「富源酒樓」，但團員可能沒想過，未來兩天的4餐也同在此名店享用，香港導遊有解釋，全香港只有四家餐廳接待團客，但本港旅遊業還未復蘇，「大旅行社都在觀望都還沒出手，現在只有兩家餐廳有開。」

團友首次來到，中餐菜色是八餸一湯加上大碗白飯，，菜式有紅蘿蔔炒滷肉、白蘿蔔炒雞肉、白蘿蔔炒排骨、鹹魚乾等。期間有團員稱讚，菜不錯比想像中差，更有小孩大聲的說，「我吃了三碗飯」。

▼「富源酒樓」八餸一湯▼



．紅蘿蔔炒滷肉

．白蘿蔔炒雞肉

．白蘿蔔炒排骨

．鹹魚乾

．炒油麥菜

．西芹炒鯪魚肉

．麵筋炒翠玉瓜

．豆腐

．紫菜蛋花湯



上車後，內地領隊則問到「吃飽了嗎？」更稱自己不會問大家「吃好了嗎？」，直言參加來港旅遊團「可以變瘦」。果然，晚餐時候，全團又來同一點，菜色90%完全一樣，只是少了西芹炒鯪魚肉，其他每盤都一模一樣。

南下團四餐富源團員崩潰：菜式怎麼能完全一模一樣呢？

第二次體驗這種團餐，許多團友開始按捺不住，「菜式怎麼能完全一模一樣呢？」有團友只吃了幾根青菜，打算留肚子晚上自己去吃飯，不過團友們已經開始交頭接耳稱「這明天再來一次真的會受不了。」這餐，團友大多待不滿15分鐘就想離開。或許晚餐因許多人不吃，到達酒店，許多人一放下行李，直奔鄰近超市買水果充饑。

用完晚餐上了大巴，團友直接詢問導遊「明天還吃一樣的嗎？」導遊則解釋，明天早餐雖在同家餐廳，「但會好一點，會有包子饅頭和粥」，但中午和晚餐菜色還是一樣，開始就有團友抱怨，密謀明日自己去別家餐廳吃。

晚餐許多人不吃，到達酒店，許多人一放下行李，直奔鄰近超市，超市內擠滿旅客，大家買水果充饑。記者遇到該團的一個未滿10歲的小妹，因為對團餐完全吃不下去，一整天只能靠零食充飢，家人只得帶她來超市買泡麵、或看看有沒有其他餐廳。

團員圍導遊求換餐 不求退餐費：拜託放我們自己出去吃

第二日一早，團們又來到富源，用餐期間，也開始討論怎麼做才能中午不再到同一家酒樓。到中午，團員們情緒達到頂點，有團員圍住導遊「我想要購物，不想去餐廳」，亦有團員表示可以不求退餐費，「但拜託放我們自己出去吃。」

有團員直呼想吃燒鵝

也有團員私下對內地領隊拜託，強調可以不退餐費，「真的不想再吃一樣的東西了」，後來經過協商後，內地領隊答應通融，讓團友在土瓜灣讓自選其他家餐廳吃飯，有團員則是喊著「想吃燒鵝」，希望在香港至少能吃到像樣的一餐。

去到土瓜近，導遊就原地放生大家讓團友自己找餐廳，最終29人團體中，有17名團友選擇在富源用餐，有團友表示「不知道出去要吃什麼？」，而自行覓食的團友則很滿意，有人吃了42元的滑蛋蝦仁飯，有人吃了62元的紅燒魚腩煲，稱自己到的酒樓「好多香港人，相信是道地口味」，笑得很開心。

▼「富源酒樓」早餐▼



．包子

．饅頭

．水煮蛋

．燒賣

．蘿蔔乾

．粥



北上大魚大肉 首餐私房菜不足半小時食完

中山那邊，兩日五餐，如行程標榜「識嘆識食」，每餐伙食都不錯，39名團友第一餐就是順德的「𠮩𠹌私房菜」，那餐廳環境清幽，建有鯉魚池及水車等設施。與記者同桌的九名團友或因飢腸轆轆，短短不足半小時，已將八餸一湯全部掃空。當中又以花椒蒸鯇魚、煎釀豆腐等最受歡迎，僅白飯及西瓜仍未清空。

▼「𠮩𠹌私房菜」午餐▼



．木瓜煲大魚湯

．𠮩𠹌焗雞

．珍珠馬蹄三寶

．杏香炸牛奶

．煎釀豆腐

．東坡肉

．小瓜炒爽肉

．花椒蒸鯇魚

．水煮菜

．白皈、糕點、豆腐花及水果



+ 9

首日晚餐則是位於中山的「美味園」，設計為農莊風格，其脆肉鯇火鍋最為著名，並配上其他中山特色名菜。與午餐情況相同，當店員上菜後，團友再次狼吞虎嚼，，並好心提醒記者不要只顧拍照，「靚仔你掛住影相冇得你食喇喎。」

▼「美味園」晚餐▼



．脆肉鯇（火鍋）

．雞一隻（火鍋）

．雜菜（火鍋）

．麵條（火鍋）

．魚滑（火鍋）

．紅燜魚骨

．椒鹽魚骨

．豉汁燜脆肉鯇

．燒鵝

．烤羊架

．合時生果及白飯



+ 9

翌日午餐為位於順德的「十三姨私房菜」，整個餐廳為中式庭園設計，環境舒適，並提供共九餸一湯。惟經過昨日的大魚大肉後，團友的「戰鬥力」有所下降，共花費約40分鐘才清空所有餸菜。當中以柚皮蒸鯇魚、頭菜蒸肉餅、蒸水蛋最受歡迎。

▼「十三姨私房菜」午餐▼



．清補涼水鴨湯

．一品鹹香雞

．醬爆海明蝦

．柚皮蒸鯇魚

．黑腐竹雜菌魚餃

．頭菜蒸肉餅

．手工菜角魚餅

．鳳城炒三絲魚鬆

．蒸水蛋

．上湯時蔬

．點心、生果及白飯



+ 12

最後一餐為位於中山三溪村的「鄔佬伯私房菜」，更被團友形容為「最佳女主角」，笑指之前三餐只是配角。事實上該餐成本確實遠高於之前的餐廳，食材包括花膠、龍蝦、鮑魚，並配以精緻的餐具，例如將乳鴿放在鳥籠內，成功改變本來只懂狼吞虎嚥的團友，願意「浪費時間」舉高手機「打卡」。團友今次亦花約50分鐘才離座，並將全部餸菜掃得一乾二淨，當中最受歡迎為芝士焗龍蝦鮑魚、沉香白切雞及青花椒蒸鱸魚。

▼「鄔佬伯私房菜」晚餐▼



．花膠響螺湯

．芝士焗龍蝦鮑魚

．沉香白切雞

．石岐乳鴿

．青花椒蒸鱸魚

．雙芥炒牛仔骨

．五杯豬手

．養生黑豆腐

．上湯時蔬

．合時生果



+ 9

瘋狂塞車但景點去足

食得如此開心，但五一上中山，最大關卡應該是交通，比併食之後，就看看中山團塞足6成時間經過。

其實早在首日深圳出發時，領隊便稱讚大家「勇敢」報團：「點解話大家咁有勇氣，知唔知點解？知唔知咩時間呀？今日係五一大假期……所以琴晚大家睇睇個地圖，整個深圳都係塞到爆，包括我哋要去嘅沿江高速、廣深高速，全部都係塞到爆。琴晚起碼塞咗半條公路，你諗下要幾耐喇。」

不過，塞車嚴重性遠超領隊的想像，原定兩小時到達首站，最後接近多出一倍時間。當離開深圳行駛至虎門大橋一帶期間，記者在短短五分鐘內，便看到兩宗交通意外發生。因此旅行社當時臨時改變行程，將「私房菜」及海戰博物館兩個行程提早，至於及沙灣古鎮則延後一日，僅首日晚間行程依舊。

改行程不代表問題已解決，司機為了及時在中午抵達餐廳，更改行駛路線，卻因不熟路況，未能在餐廳門口放低團友，一行數十人需步行10分鐘到達目的地。事後領隊亦向團友道歉及解釋﹕「今日心急就想慳啲時間，結果走咗唔少冤枉路，喺呢度同大家講聲抱歉。」

整個旅程在不斷擠塞的公路中渡過，近傍晚時份才返回酒店下榻，本來購物、休息或享用酒店設施的時間，均大為縮減。團友全日大部份時間只能在車上睡覺或聊天，亦不敢喝過量飲品，甚至因感到無聊，要求領隊高歌一曲，惟被他以不願打擾團友為由婉拒。而領隊亦承認若在普通日子出發，下午約兩時半便可回到酒店。

+ 6

一到埗被取消行程 行程壓一天 團友：沒時間玩海洋公園

這邊車上度過，反觀內地團在香港一到埗已很趕，由於此團第二天以購物行程為主，景點就逼在第第一天。報名之初，記者拿到的行程上寫著第一天先乘車遊覽「香港會展中心」、「金紫荊廣場」，後車覽「立法會大樓」、外觀禮賓府、特區政府總部拍照留念，之後依序前往太平山、淺水灣再到海洋公園，最後夜遊維多利亞港結束一天的行程。

但一上車就被告知，第一站前往黃大仙，之後依序是吃午餐，太平山、淺水灣，再到海洋公園，傍晚再到金紫荊廣場，之後夜遊維多利亞港。

記者觀察發現，許多團友反應香港海洋公園預留的時間不夠，認為海洋公園值得更多時間，但行程僅三小時。有團友稱，搭纜車上去玩再下來就花了一個小時多；亦有團友覺得應該把時間更好的分配，把一些行程到第二天，或是留更多自由活動的時間。也有團友認為，行程太趕太擠。

+ 7

香港酒店房「開門見晒」 團友：沒住過這麼小的房間

趕完一天，內地團來到青衣一間酒店，由於記者沒加付單人房費用（200到300不等），和團友被併在一個房間，房間小，且衛生也一般。記者的室友更稱，沖馬桶水時發現水質污濁。

有團員分享，自己曾住過荃灣另一酒店，不到千元房間很大，不明白這間房間為何這麼小；有團員則稱，「原來這就是蝸居」；還有團員打趣地說，她剛開始還以為自己是因為來晚了，被分配到「特別」的房間，後來才知道大家都一樣的小。

中山酒店有意外驚喜

北上住宿倒有驚喜，入住的中山大信酒店，房間乾淨整潔，面積有38平方米，大床目測可同時容納四個人，放得下雙人床，房內還有梳化、書枱，有不少走動空間，洗手間更配有企缸及浴缸。

雖然窗外只是城市景色，但由於附近大部份平房僅得數層樓高，因此視野開闊，空間感十足。酒店五樓亦有健身室及恆溫泳池，不過泳池目前僅在下午二時至晚上十時半開放，故團友在晚飯行程後返回酒店，因時間有限，難以享用相關設施。

雖然有團友因錯過酒店游泳時間不滿，要求領隊道歉、賠罪及贈送飲品。不過大部份團友均諒解領隊的困難，紛紛勸說該名團友不必再追究。亦有團友認為封關三年後，領隊剛重拾崗位，未能掌握具體資訊亦情有可原。最終在眾人努力勸說下，旅程得以愉快繼續下去。