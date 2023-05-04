五一｜01直擊內地團四餐同一間　導遊解景點有誤　旅監局：將跟進

一連五天的內地「五一黃金周」昨日（3日）結束，《香港01》在五一直擊到內地團導遊錯誤描述本港景點，更有旅行團安排在港四餐在同一團餐酒樓用餐。旅遊業監管局行政總裁方安妮今（4日）在港台節目表示，相關情況顯示前線不專業、水準不高令人失望，雖然有關旅行團未有觸犯任何規條，旅監局會跟進，並嘗試接觸當事人了解。



方安妮又指，五一共接獲453團內地入境旅行團登記，仍比疫情前大幅減少，兩區仍有旅行團出現，但在業界協調下情況暢順，暫無接獲投訴，當局會檢視分流情況，明言倘飲食業界不合作，可能會對食肆作出規管。



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方安妮接受香港電台《千禧年代》訪問表示，「五一黃金周」、即年4月29日至5月3日期間，共接獲453團內地入境旅行團登記，涉及約1.38萬人次，其中189團屬購物團，263團為非購物團。她指，旅監局於黃金周期間派人巡視全香港景點，包括星光大道、天星碼頭、淺水灣、山頂、西九文化區、金紫荊廣場、香園圍口岸等，以及早前內地團聚集食「團餐」的九龍城及土瓜灣，旅監局內設控作中心，掌握旅行團每天行程及聯絡。她表示整體運作暢順，又提及此前旅遊事務處已召開跨部門準備會議，警隊、海關、入境處亦有參與。

方安妮提及，今年的「五一黃金周」的旅行團數量，相比起2019年1月至5月期間每日有200團較少，九龍城及土瓜灣仍有旅行團食「團餐」，由於少人所以協調得較好，目前旅監局仍檢視分流問題，多人時仍需「落多少功」，否則令當局居民帶來不便。她坦言，做「團餐」的老闆一定覺得愈多客愈好，「但我哋好堅持話你都要有社會責任」，形容當局「一路都傷緊腦根」。

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她說，畢竟餐廳不是旅監局管轄範圍，「業界同事去訂餐都好啦，個餐廳你又照訂，我又照收，即係等於冇訂，如果預訂係訂到滿曬，落到條街到」。她希望餐廳合作，分散人流，協調及合作，旅監局會遊說餐廳，甚或作出規管，認為，餐廳一定要做到合理容量，地方有多大就只能收多少客，「如果真係唔合作嘅話，咁要去到呢個地步要規管就規管囉，呢個對佢哋都唔方便」。

早前《香港01》直擊從內地出發的平價港澳團，揭發有導遊介紹本港景點之時提供錯誤描述，以及有旅客被安排留在免稅店時間長、連續數天食同一團餐等。方安妮被問及事件時，指局方十分關注導遊質素，坦言見到相關情況很不開心，前線人員不專業、水準不高，很令人失望，儘管有關旅行團未有觸犯任何規條，當局亦會作出關注，包括接觸當事人了解，「當全香港嘅人、政府都做咗咁多嘢嘅時候，我哋係唔容許任何人做一啲唔專業嘅行為」。

她又指，旅行團會於行程之中列明部份團為購物團、部份團以景點為主，目前旅監管未接獲任何投訴，但購物時間可與業界商討。

香港專業導遊總工會主席余莉華則指，經歷三年疫情之後，客人來港目的、心態、消費均產生變化，開始對本地深度遊有很大的興趣。本港旅遊業管理方面，領隊及導遊亦由原來的香港旅遊業議會管理改為由香港旅遊監管局管理。部份持導遊證人士過往主要接待以購為主的旅行團，對香港歷史文化了解不深，未能正確反映景物的價值及來龍去脈。

香港專業導遊總工會主席余莉華。（資料圖片／袁澍攝）

余莉華表示，導遊近兩三年的訓練，更為著重提升新增景點、古績及生態方面的培訓，如西九龍文化區及沙頭角等，旅遊局、旅議會及工會亦正推行在職導遊培訓，報名情況相當之好，每一班有30至40人。

她又提及，香港目前本地遊的制度對從業員有一定影響，由於沒有規管，任何人及團體亦可於社區進行旅遊活動，對專業導遊提升技能或參與培訓有一定影響。政府疫情期間推出的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」及「賞你遊香港」，令本來不是做開相關旅遊的旅行社亦參與，個別導遊或不太熟悉。

余莉華指，導遊證的考試涵概本港經濟、文化、房屋、交通、法例，但相對「太深入嘅未有」，續證時需符合少21小時的強制性學習，亦有生態、地質、非遺等持續進修課程，認為訓練足夠，但認為旅遊知識對於導遊而言應累積及沉澱，不是一下子可以掌握全部。

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