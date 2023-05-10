警隊明日之星陳思達升助理處長　曾駐守飛虎隊　國安處再有人紮職

最新一期《警聲》報道，警務處有11名憲委級人員「升職」，繼早前公布簡啟恩接任副處長（國家安全）、江學禮擢升國安處處長、李桂華出任國安處總警司外，被視為「明日之星」、曾駐守飛虎隊的陳思達升任助理處長「坐正」支援部，早前被調往保安局、有份參與土耳其地震拯救的朱文龍晉升為總警司，隸屬國安處、有份調查「支聯會拒交資料案」的洪毅，則升為高級警司。



警務處處長蕭澤頤（左六）頒發晉升及聘任函件，簡啟恩（右六）升為副處長、江學禮（左五）升高級助理處長、李桂華（左四）獲聘任為總警司；陳思達（右五）升助理處長、洪毅（右一）升高級警司。（《警聲》圖片）

今期《警聲》報道，警務處處長蕭澤頤於本月2日頒發晉升及聘任函件予11名人員，並向人力資源科招募組及9名人員頒發處長單位／組別嘉獎及處長嘉獎。

陳思達被視為「明日之星」 現掌支援部

當中，簡啟恩擢升為副處長、江學禮擢升為高級助理處長、李桂華獲聘任為總警司（國家安全）。被視為警隊「明日之星」的陳思達擢升為助理處長，他曾任前警務處處長曾偉雄副官、曾隸屬飛虎隊、在反修例期間擔任新界南總區應變大隊指揮官，2019年升任支援部總警司，現掌管支援部。

有三名高級警司會升任總警司，分別是曾被調往保安局出任政府保安事務主任的朱文龍，他在今年2月隨特區救援隊遠赴土耳其參與救援工作，以及陳寶倫和楊鎮波。

國安處新高級警司查「支聯會拒交資料案」

升任高級警司的有隸屬國安處的洪毅，他在刑偵部門出身，曾參與多宗轟動案件，包括2017年尖沙咀香檳大廈械劫案，及2019年參與瓦解倫敦金集團，他亦有調查支聯會拒交資料案，其餘尚有蔡賢慧、史堅偉和王家強。

另外，獲處長嘉獎的人員為警司林穎濠、陳純青和高迪、總督察朱銘麟和譚柏倫、警長鍾升舟、戴明德和楊俊康及警員顏凱旋。