女子涉串謀詐騙2千萬　辯稱是電騙受害人　官斥如賊喊捉賊裁罪成

留學日本女子涉嫌與他人合謀，假扮中國女特工，致電一名內地女生的父母，索取2000萬元贖金。女子否認串謀欺詐罪，並在審訊時辯稱她從日返港，在酒店隔離時成了電話騙案受害人，被指派作「特工」才參與了團夥。案件今（10日）在區域法院裁決。法官指，即使被告也曾受騙，但她被要求以虛假身份欺騙他人時，她必然知道團夥向她聲稱其身份被盜用的事是假的，但她卻視而不見，更以「受害人」作為其犯罪理由，形同「賊喊捉賊」，裁定她罪成。押後至6月7日求情及判刑。



女被告胡詠心（22歲），被控於2021年9月18日與2021年9月21日在香港與名為「劉健」的人士及其他不知名人士，一同串謀詐騙劉父，即虛假地表示劉父的女兒正被他們禁錮，及劉父須支付港幣或人民幣2000萬元贖金。

女被告胡咏心在區域法院被裁定串謀詐騙罪成。

官指被告說法嚴重矛盾

法官裁決時指，被告的證供不可信亦不可靠，在關鍵問題上不是出現嚴重的矛盾，亦不斷迴避簡單直接的問題，如她稱一直對團夥的執法人員身份深信不疑，以為她真的被委派當特派員是正義的事。但另一方面，她又自稱是電話騙案受害者，因遭威迫恐嚇，及會被抓上北京受審或連累家人，才會配合團夥。法官質疑她究竟她是受正義驅使任特派員，還是明知是犯法但受威嚇下犯案，認為其說法有嚴重矛盾。

犯案時必已知悉詐騙的關鍵

法官又指，被告明知自己並非國際刑警，仍打著此幌子向事主出示證件，誘騙事主留在酒店，並預先收起事主的手機及電腦，被告明顯知道這是騙局的一部份，並知悉串謀詐騙的關鍵，包括「假綁架」及向事主家人詐騙金錢等。

經常以虛構說法聯絡不同受害人

法官續指，被告視涉案任務為「工作」，並收取工資，其手提電話紀錄及寫有講稿的紙張，均顯示她經常以虛構的說法聯絡不同電騙受害人，是團夥的積極參與者。

自命受害人如賊喊捉賊

法官認為即使被告最初是受害人，當她被要求以不同身份欺騙其他受害人時，她必然知道最初騙徒的說法屬虛構，認為她不能對 2021 年4 月至9月期間的所見所知視而不見，置若罔聞，並以電騙受害人作為其後犯罪的理由，形容這有如「賊喊捉賊」，裁定她罪名成立。

案件編號：DCCC 194/2022