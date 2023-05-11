國安處檢煽動顛覆國家政權案證物 　警方：合法合情合理

警務處國家安全處早前採取搜查行動，檢取一件與一宗「煽動他人顛覆國家政權罪」案件有關的證物。警務處發言人11日重申，警務處國家安全處是持法庭手令採取搜查行動。和其他案件一樣，根據調查發展進行取證以協助推展有關案件，合法合情合理。



發言人強調，特區政府一直依法履行維護國家安全的職責和義務；而處理此案件時亦無例外。特區政府會繼續依法處理有關證物，包括於司法程序完結後的安排。



警務處國家安全處5日採取行動，持法庭手令採取搜查行動，在元朗區檢取一件與一宗「煽動他人顛覆國家政權罪」案件有關的證物。港大當日也確認警方出示搜查令，於元朗港大嘉道理中心內取走一件證物。據了解，該件證物為「國殤之柱」。

+ 10

《華爾街日報》就警方國家安全處日前檢走丹麥藝術家高志活創作、悼念「六四事件」雕塑「國殤之柱」發表評論文章。保安局局長鄧炳強9日去信該報，批評文章內容所指執法行動是「悄悄執行（quietly executed）」和「不經正當程序（without due process）」並不真實，誤導讀者；又指該報對執法機構採取的執法行動作出毫無根據的指控，是不可接受。

「國殤之柱」創作人高志活（Jens Galschiøt）10日去信保安局及警方，要求政府提供「國殤之柱」被檢取及涉及國家安全案件的理由。他在信中提到「國殤之柱」是他的私人財產，僅借予香港展覽，希望得到警方相關搜查令的副本，並要求在國殤之柱不再作為證物時歸還。