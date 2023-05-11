內地團｜姚柏良稱不應只討論團費　倡先提升口碑　多宣傳文化景點

文化體育及旅遊局數據顯示，內地入境團行程中近半只留港兩日，另逾半團費為500人民幣或以下。旅遊界立法會議員姚柏良今日（11日）表示，團客只佔整體旅客極少比例，不應集中討論旅行團的價錢問題，反應思考如何造好香港的口啤。他又指，旅遊業界正處於復蘇情況，吸引高增值、過夜旅客是整體的大方向，建議旅行團可以好好利用本港的文化古蹟吸引更多多元化旅客。他認為，監管旅行團的質素令業界有好的生態，旅客有好的體驗是最重要，但他稱：「要管好而唔係管死。」



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姚柏良今在港台節目中則表示，團客只佔整體旅客極少比例，以五一黃金周為例，自由行旅客佔整體旅客逾八成，認為社會不應集中討論旅行團的價錢問題，反應思考如何造好香港的口碑，「明白大家都關注平價團對香港經濟無咁大貢獻，但唔應該咁睇。」

旅遊界立法會議員姚柏良。(資料相片)

他又指，旅遊業界正處於復蘇情況，吸引高增值、過夜旅客是整體的大方向，而疫情後亦多了不少旅客來港看文化景點，建議旅行團可以好好利用本港的文化古蹟吸引更多多元化旅客，「依加一日團、二日團都有增加文化古蹟同埋綠色景點，但短程行程當然唔可以好深度。」

他認為，現時旅監局已有新的措施監管旅行團的質素，令業界有好的生態，並令旅客有好的體驗是最重要，「規管係要規管，但要管好而唔係管死。」

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他亦提到，旅遊業界人手短缺情況嚴重，不論是機場、大型旅行社人手仍未恢復到疫情前一半，「係業界好頭痛嘅問題。」他表示，要恢復旅遊業界人手旅客量及服務質素才可以提升，而人手不足亦會影響旅行團的成本，「係連鎖效應， 環環相扣」。他解釋，本港整體人手不足，各行業互相搶人下，旅行業因復蘇速度慢而處於劣勢，「十個煲七八個蓋，互相搶人反而係令到經營成本再一步上升。」

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目中亦指，經營成本增加會影響旅行團選擇來港的日數。他解釋，疫情前大部分旅行團都會在港逗留兩日一夜，惟疫情後或基於酒店成本等，旅行團會考慮未必在港住酒店，「可能佢哋展開五日四夜大灣區旅行，佢哋可以選擇喺香港過夜，或者可以選擇喺珠海過夜，𠵱個同房間供應同整體行程有關。」他重申，香港景點對內地旅客絕對有吸引力，惟運客量方面因人手不足而有減少，亦令成本有所上升，故影響行程長短。

對於大部分內地遊港團逾半500元內，他認為，正正是訪港團多數是「一程多站」，香港或是整團其中一處，故有關數字不能反映整個團費，但500元在香港逗留一至兩日絕對可以提供合規格的行程，「大家喺坊間、街頭巷尾或屋苑報名（一日團），價錢都係一兩百蚊。」他亦指，疫情結束後希望先恢復旅客的數量以復蘇香港的旅遊業，加上旅客來港外都會繼續在行程外自由時間消費購物，「當然都希望旅客質素可以高。」