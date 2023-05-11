夫婦作驅魔儀式後女兒死亡　官稱誤信宗教未帶女求醫　各囚3個月

信奉基督教靈恩派的夫婦，聲稱為自己驅鬼時，以為14個月大的女兒也邪靈附身，並為女兒作驅魔儀式達11小時，希望能令女兒復活，怎料女兒最終死亡。兩夫婦原被控謀殺，控方後改控虐兒罪，他們早前認罪，案件今(11日)在粉嶺法院判刑，兩被告情稱女兒的死對他們的打擊很大，裁判官亦認同本案是一宗慘劇，兩被告受錯誤的宗教影響，女兒不適時未有帶她到醫院求醫，反而選擇以祈禱的方式為她驅魔，但相信失去女兒已是兩夫婦很大的懲罰，判兩人各入獄3個月。



男被告林道升（33歲，馬來西亞籍）及女被告陳紹彤（32歲），兩人是夫婦，均報稱無業。他們承認一項對所看管兒童虐待或忽略罪，指他們於2022年6月1日，在新界八鄉錦田水頭村某單位內，身為14個月大的女童林啟樂(下稱：啟樂)負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略她，導致她受到不必要的健康損害。

警方接報到水頭村調查時的情況。(詳看下圖)

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女兒死亡對兩被告打擊很大

辯方律師求情時指，兩名被告的感化及背景報告，均認為他們可自行跟進心理及精神治療，故不建議感化令。律師又指本案是一宗慘劇，兩名被告均十分痛錫女兒，女兒喪生對他們打擊很大，亦已建議他們接受創傷治療。希望法庭考慮到男被告已被還押335天，女被告亦被還押271天，能以仁慈角度處理本案，給予他們改過自身的機會。

官信被告是關心女兒的父母

裁判官判刑時同意案件是一宗家庭慘劇，兩名被告是有能力、關心女兒的父母，但在案發時因男被告的精神問題、女被告對男被告錯誤的信賴，在女兒不適時未有帶她到醫院，反而以祈禱的方式為她驅鬼治療。女兒最終死亡屬非常嚴重的後果，考慮到2人刑責，無證據顯示這些行為引致啟樂死亡，本案發生亦非因兩名被告長期不理會或虐待啟樂，女兒的死亡對他們已是十分大的打擊及懲罰。

兩被告過去曾接受精神治療

裁判官又稱，考慮到兩名被告過去均有接受精神治療，男被告現毋須留院，兩人亦得家庭、朋友及教會支援，接納報告指兩人有改過自身的能力及決心，故毋須再接受感化令，判兩人各入獄3個月。

涉案單位內有很多雜物。

啟樂在單位內被發現時已證實死亡。(詳看下圖)

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警方破門見啟樂頭部被尿布包裹

案情指，當晚兩夫婦帶啟樂到外婆家後失聯，外公、外婆上門找人，但按門鈴後單位內的燈突然熄滅遂報警。消防破門入屋，發現兩被告赤裸睡躺在儲物室地板，又指女兒在幼稚園。惟警方在睡房一角發現啟樂，她的頭部被嬰兒尿布包裹，身體被舖蓋著，當場證實死亡。

倒橄欖油在啟樂身上驅魔

女被告受查時稱，她與丈夫被捕前兩日，以為自己及啟樂遭邪靈附身，便進行驅魔儀式。儀式由凌晨3時持續到下午2時，期間女被告將橄欖油倒在啟樂身上，並捉住她的四肢，男被告則托起啟樂胸口，後來發現啟樂沒有反應，便嘗試碰她的四肢及為她吹氣。女被告又透露啟樂頸上瘀痕由其丈夫的手指造成。

女被告被捕稱幫女兒驅鬼及令她復活

二人被捕後，男被告一直保持緘默，女被告則稱：「我無做過任何傷害BB嘅嘢，我只係幫佢驅咗鬼，想令佢復活。」兩夫婦因為情緒不穩，被捕後即被送往醫院治理。啟樂的驗屍報告顯示，她已去世1至3日，其屍體已腐化，死因未明。其頸部有超過10處擦傷，背部亦有屍斑。

案件編號：FLCC 687/2022