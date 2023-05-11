猴痘｜44歲男確診疑本地感染　曾訪旺角「胡同」　有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（11日）表示正調查一宗猴痘確診個案，個案涉及一名44歲有長期病患香港男子，他於5月7日開始出現局部皮膚潰瘍，並於5月9日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（10日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。



經初步調查，衞生防護中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，而根據病人提供資料，他曾於4月29日晚上到訪位於旺角上海街的一所消遣場所「胡同」，其間有高風險接觸。



據悉，患者所到訪的「胡同」是香港最大型同志桑拿之一，場內設有健身室、按摩浴缸及蒸氣桑拿等設施。衞生防護中心呼籲於曾於過往兩星期內到訪「胡同」人士，以及懷疑曾與確診病人有高風險接觸人士，盡快致電政府猴痘電話熱線2125 2373。



周日出現局部皮膚潰瘍周三晚確診 現瑪嘉烈醫院留醫

衞生防護中心表示，該名44歲有長期病患的男病人於5月7日開始出現局部皮膚潰瘍，並於5月9日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處周三晚確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

衞生防護中心正調查一宗猴痘確診個案。（資料圖片／Ｇetty Image）

猴痘潛伏期內沒有外遊

衞生防護中心指，病人4月5日至4月10日曾訪泰國，但非在猴痘潛伏期內。經初步調查，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。

4.29晚曾訪同志桑拿「胡同」 防護中心正作接觸者追蹤

根據病人提供資料，他曾於4月29日晚上到訪位於旺角上海街的一所消遣場所「胡同」，其間有高風險接觸。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。

「胡同」未有營業 門外貼有「停電休息一天」告示

據悉，患者所到訪的消遣場所「胡同」是香港最大型同志桑拿之一，場內設有健身室、按摩浴缸及蒸氣桑拿等設施。今日傍晚到「胡同」視察，該店未有營業，門外貼有「停電休息一天」告示，該店亦有向會員發短訊稱，「因內部停電故障，需休業一天」。

防護中心籲過往兩星期曾訪「胡同」者盡快致電猴痘熱線

衞生防護中心會將個案通報世界衞生組織，由於近日錄得本地感染的猴痘確診個案，當中涉及曾進行高風險性行為的男男性接觸者，中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），中心呼籲於曾於過往兩星期內到訪上述位於上海街處所的人士，以及懷疑曾與確診病人有高風險接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線。