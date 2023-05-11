人口販賣｜菲律賓破詐騙營解救千人　港人疑犯曝光　另一港人獲救

菲律賓破獲涉及人口販賣和電訊詐騙的犯罪集團，解救1000多人，包括一名香港人。菲律賓警方對《香港01》稱，其中一名被捕的中國籍疑犯，自稱是香港人，名為「LIU Gang Tim」或「Tim Liu」。



電訊詐騙營人口販賣調查｜來自緬甸柬埔寨的呼救 主腦涉香港公司

被捕的中國籍疑犯49歲，英文名為「LIU Gang Tim」。菲律賓警察部隊網絡犯罪小組發言人對《香港01》稱，5月4日當局在馬尼拉以北約90公里的馬巴拉卡特市（Mabalacat）的「克拉克太陽谷」（Clark Sun Valley Hub），破獲一個網絡詐騙的營區，救出1,090名人口販賣受害者。

受害者包括1名香港、2名台灣人、307名中國大陸人，其他人來自越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、尼泊爾。

5月4日，菲律賓警方破獲網絡詐騙集團，受害人被禁錮在營區內，沒有自由。（菲律賓警方提供圖片）

受害人多受過大學教育

犯罪集團以經營社交媒體工作刊登招聘廣告，誘騙求職者誘到菲律賓，月薪約8,000元人民幣，包食宿、簽證、機票。當受害人抵達當地後，就沒收護照，開始接受「殺豬盤」網絡情緣詐騙培訓，向歐美加等地的人「釣魚」，投資加密貨幣騙取金錢。

警方指，受害人大多數受過大學教育，並需要有經營社交媒體的經驗，但被人口販賣後的生活似囚犯，甚至不允許與室友交談。

5月4日，菲律賓警方破獲網絡詐騙集團。其中一名中國籍疑犯「LIU Gang Tim」，又名「Tim Liu」，自稱來自香港。（菲律賓警方提供圖片）

港人疑犯「Tim Lau」

犯罪集團中至少有12人落網，包括7名中國人、4名印尼人和1名馬來西亞人。菲律賓警察部隊網絡犯罪小組發言人對《香港01》稱，其中一名疑犯自稱來自香港，名為「LIU Gang Tim」，又名「Tim Liu」，譯音為「劉剛」，入境紀錄顯示他是中國籍。

中國大使館協助

由於案件涉及大量中國人，中國駐菲律賓大使館表示，向菲方了解案件情況，核實涉案中國公民資訊，同時第一時間提供中文翻譯服務以協助菲方核查人員身份。中國大使館稱，使館派出多部門組成的工作組專程前往實地探望被解救中國公民，並與菲執法部門深入溝通。工作組感謝菲方採取有力行動解救受害中國公民，要求盡快查明案情，嚴懲罪犯，同時敦促菲方切實保護獲救中國公民人身安全和合法權益。