French May 2023| 法國五月文化活動5焦點　附時間/票價/地點詳情

香港文化活動，法國五月2023、2023 Le French May、法國五月藝術節再度回歸。今年繼續有一系列展覽、表演、電影、講座及工作坊，當中必看畢加索玻璃光影裝置藝術、《拉封丹寓言》木偶劇及《蠶蟲》舞蹈表演等。今次記者精選6大必看焦點，讓大家輕鬆查閱各項節目，盡情沉醉在浪漫的法國文化之中！



法國五月2023藝術文化活動五大焦點

1.「巴勃羅．畢加索：玻璃畫像」展覽

由香港大學美術博物館主辦的「巴勃羅．畢加索：玻璃畫像」展覽，將展出著名二十世紀藝術大師畢加索的玻璃光影裝置。畢加索在50年代，曾透過組合、層疊和黏貼彩色玻璃片，將畫作轉化為玻璃畫，並仿效法國畫家尚．克羅蒂 （Jean Crotti）的燈箱製作，運用光線的照射突出畫作的色彩之美。是次展覽精選了畢加索的玻璃畫創作，均來自私人收藏，將於置地廣塲舉辦精選預覽後，移師至港大美術博物館，讓公眾一睹畢加索的另類非凡之作。

（圖片︰法國五月藝術節官方提供）

法國五月2023焦點【1】「巴勃羅．畢加索：玻璃畫像」展覽

預展日期：即日起至５月15日

地點：置地廣塲

正式展覽日期：2023年5月18日至8月27日

開放時間：星期二至六 0930-1800、星期日 1300-1800、星期一、公眾及大學假期休館

地點：香港大學美術博物館

入場費：免費入場



2.《拉封丹寓言》木偶劇

《拉封丹寓言》將在大館檢閱廣場中央，以巨型木偶帶領觀眾進入人性畢露的寓言狂想世界，述說法國詩人拉封丹 (Jean de La Fontaine) 筆下的經典寓言故事。

（圖片由法國五月藝術節官方提供）

法國五月2023焦點【2】《拉封丹寓言》木偶劇

日期：即日起至2023年5月14日（星期六至日，星期三除外）

地點：大館檢閱廣場

入場費：免費入場

演出時間瀏覽網址：https://www.frenchmay.com/article/199



3.《雙鋼琴的和諧》鋼琴音樂會

《雙鋼琴的和諧》由領賢慈善基金獨家贊助，將演出一場世界著名鋼琴家牛牛（Niu Niu） 和提奧‧夫先納黑（Théo Fouchenneret）的鋼琴二重奏音樂會，琴音振奮人心，讓觀眾通過古典音樂，感受東西方融和的美妙。

（圖片由法國五月藝術節官方提供）

法國五月2023焦點【3】《雙鋼琴的和諧》鋼琴音樂會

日期：2023年5月12日

時間：2000

地點：香港文化中心音樂廳

門票：$420/$320/$220/$150 （城市售票網 URBTIX）



4.《蠶蟲》舞蹈表演

《蠶蟲》將舞蹈、歷史紀錄與人為痕跡共冶一爐，由奧拉‧馬歇夫斯卡（Ola Maciejewska）所創作。她自洛伊‧富勒（Loïe Fuller）的經典舞作《蛇舞》取得創作靈感，並將作品命名為《蠶蟲》，通過這物種依賴人類方能存活的特性，來暗喻事物混雜的本質。

（圖片︰法國五月藝術節官方提供）

法國五月2023焦點【4】《蠶蟲》舞蹈表演

日期： 2023年5月12至13日*

時間：2000

地點：上環文娛中心劇院

門票：$250（城市售票網 URBTIX）

*演出後將設演後座談會



5.《法蘭西香港》讀劇

由本地編劇及導演、一條褲製作藝術總監胡海輝編導的作品《法蘭西香港》，發掘了法國人來港定居的真實故事，並探討他們如何在全球化的影響下，適應港法兩地的文化差異。此讀劇為法國五月藝術節於今年開展、為期兩年的港法劇場交流計劃「讓鏡子說」的節目之一。

（圖片︰法國五月藝術節官方提供）

法國五月2023焦點【5】《法蘭西香港》讀劇

日期：2023年5月13至14日

時間：1500

地點：屯門大會堂文娛廳

門票：$50（城市售票網 URBTIX）



法國五月藝術節 2023

法國五月藝術節2023將連續兩個月，於香港舉辦約100場藝文活動，節目涉獵傳統到當代藝術、繪畫與設計、古典音樂以至嘻哈街舞、電影及馬戲等。

更多法國五月藝術節於五至七月的個別節目詳情：http://www.frenchmay.com

