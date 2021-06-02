法國五月│新晉樂團「傳承愛樂」　香港首創虛擬音樂廳推古典音樂

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-02 11:41

於2020年成立的專業管弦樂團「傳承愛樂」，將於本月13日「法國五月」活動中呈獻「法國印象French Impression」音樂會，由樂團藝術總監兼指揮家范丁先生帶領樂團，演奏極具代表性的法國音樂，音樂會更首次引入嶄新的數碼影像聲音互動技術，啟發觀眾對樂曲的想像。

疫下創立樂團提拔本地音樂家

有見香港缺乏適合管弦樂團作演出之專業場地，演出場次被抑壓，直接限制香港職業管弦樂團的數目和樂團樂手空缺。於2020年成立的「傳承愛樂」，是以香港本地青年職業樂手為骨幹所組成的管弦樂團，樂團致力協助有才華的本地青年樂手投身行業，籌辦公開演出連繫社區，未來亦籌劃多個跨藝術界別合作演出機會。樂團除了繼續於本港舉辦專業演出外，亦同時向硬件演出場地優越、音樂巿場有發展機遇之地區發展，首選地區包括與香港關係緊密之大灣區城市，例如廣州、深圳、珠海、佛山。

左起：傳承愛樂行政總裁鄭浩然先生、傳承愛樂董事及聯合創辦人曹景昌先生、傳承愛樂藝術總監兼指揮家范丁老師，三位不畏疫情於上年創辦「傳承愛樂」，認為有危有機，應未雨綢繆準備疫後推廣本地古典音樂表演。(照片由傳承愛樂提供)

本月13日呈獻的「法國印象French Impression」音樂會，傳承愛樂將在指揮家范丁先生帶領下，演奏德布西以印象派音樂的Tone painting手法創作的《月光》，與阿萊城姑娘一同穿梭法國普羅旺斯的鄉村，感受美妙淳樸的法國風情。最後，拉威爾的《鵝媽媽》組曲將用不同的樂器與音色說童話故事。

而這次「法國印象French Impression」音樂會，更首次引入嶄新的數碼影像聲音互動技術，現場配合隨著音樂節奏變化的多媒體動畫和圖片，啟發觀眾對樂曲的想像。傳承愛樂亦在官方網站開設香港首個網上古典音樂虛擬音樂廳，透過網上互動技術，讓未能親臨現場或海外觀眾亦可欣賞這次音樂會，而這個網上平台將來亦會向公眾介紹更多樂團活動，讓更多人認識本地以至世界各國的音樂家。

【演出詳情】 《法國五月藝術節2021：法國印象French Impression》 日期：2021年6月13日（星期日） 時間：下午3時 地點：沙田大會堂演奏廳 節目內容： 白遼士：《羅馬嘉年華》序曲、德布西：《月光》、比才：《阿萊城姑娘》第一、二組曲選段、拉威爾：《鵝媽媽》組曲 門票即日起於城市售票網發售

【演出地圖】