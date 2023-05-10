入院數飆　多間公院內科爆滿　北大嶼感染控制中心多開一病房收症

新冠及流感夾擊，公院急症室持續爆滿，根據醫管局最新數據，今日（10日）下午4時北區醫院急症室須輪候超過 7 小時。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，過去一周急症室求診人數維持達6000人，每日入院人數由950人升至1200人，當中約四分之一為新冠病人。



因應多間醫院內科病房入住率已過100%，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業公布，北大嶼山醫院香港感染控制中心將在今午或明早（11日）再開多一間病房收新症，料可多約70張病床，主要接收新冠病人。他又指，現時已有50名病人入住北大嶼山醫院，亦有40名確診者由公院轉到私院治療。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



公院每日入院人數由950升至1200人 約四分一為新冠病人

鄧耀鏗表示，流感數字近日回落，惟新冠仍持續高企，因新冠入院的病人過去數周有上升趨勢，公立醫院最新每日入院人數由950人升至1200人，當中約四分一為新冠病人，預料急症室輪候時間會因而比較長，鄧呼籲病情輕微者可到普通科門診或私家診所求診。

多間醫院內科病房入住率已過100%

因應多間醫院內科病房入住率已過100%，李立業公布，繼早前開放北大嶼山醫院病房收症後，將在今午或明早再開多一間病房收症，料可多約70張病床，主要接收新冠病人。

北大嶼山醫院多開一病房料多70張病床 主要接收新冠病人

他又指，現時已由50名病人入住北大嶼山醫院，另亦有40名病人由公院轉到私院接受治療。他強調，現時未有需要去調整非緊急服務以集中人手處理新冠病人，醫管局亦有時間表安排開放更多的北大嶼山醫院病房，最多可開放10間病房，涉720張病床。

兩至三成人要「聞氧」 0.7%新冠病人需入住深切治療部

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢則表示，現時有近2,000名新冠病人入住公院，大部份均為長者，年齡中位數為78歲，當中有30%至50%的病人有發燒情況。入院的新冠病人中有兩成至三成需要聞氧氣，大部份均有長期病患或未有打針的長者，另亦有1.3%（約27人）需要使用呼吸機，0.7%（約15人）的病人需要入住深切治療部。不過，他認為比起去年同期、即第五波疫情期間，目前的重症率不算多，大部份患者在接受支援性治療後都可以康復出院，最短2日就可以出院。