新冠個案創二月以來新高　多一名13歲女童染流感亡　未接種疫苗

本港近日受新冠及流感病毒夾擊，五一長假期後，新冠個案急劇飆升，公院急症室門外大排長龍。據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為2,927宗，對比前一周的2,400宗，一周內升近兩成。另外，上周重症或死亡個案增長至159宗，兩者均為二月以來新高。



至於流感方面，過去一周整體活躍程度則大幅回落，由前周的14.76%下降至9.85%，但仍微微高於9.21%的基線水平。不過，同期錄得一宗兒童流感相關之死亡個案，是一名13歲女童，染上甲型(H3)流感後出現敗血症及休克，為宣布流感高峰期後第二宗的兒童死亡個案，她未有接種流感疫苗。另外早前19個月大的女童至今情況仍為嚴重。



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新冠病毒活躍程度持續上升，據最新監測數據顯示，在4月30至5月6日期間，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為2,927個，對比前一周的2,400個，一周內增近兩成；其中公共衞生化驗服務處及社區檢測站收集的呼吸道樣本中，有近三成對新冠病毒呈陽性反應，較上月初時的水平更高。

衞生防護中心公布，過去11日錄得125宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉663人染疫，當中有215人為過去四日染疫。此外，上周重症/死亡個案159宗，比對前一周的119宗增長近三成，而過去四日亦有94宗重症/死亡個案，兩者均為二月以來新高。

新冠病毒Arcturus襲港，據衞生防護中心公共衞生化驗服務處對樣本進行基因分析，在５月4日至5月10日期間，最常見的變異病毒株為 XBB 及其後代譜系，佔有分析結果的樣本中49.5% ，當中包括新冠病毒Arcturus（即XBB 1.1.6），而其比例由前周的2.3%下跌至1.6%。

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至於流感方面，據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，過去一周整體活躍程度則大幅回落，由前周的14.76%下降至9.85%，但仍微微高於9.21%的基線水平，當中74%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感佔26%。

公立醫院流感相關入院率亦有回落，過去一周入院率繼續跌穿1水平，為0.52（每一萬人口計），較前一周錄得的 0.96微跌，處於低水平。衞生防護中心過去11日（4月30日至5月10日）共錄得66宗成人流感嚴重個案，個案中有13宗個案已知曾接受流感疫苗注射。

成人個案的66人中28死亡，18宗個案於最近4日錄得，而66人中有39人感染甲型（H1）流感，10人為感染甲型（H3）流感，餘下17宗同為甲型流感惟有待分型。另外，同期亦錄得162宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉884人染疫。

另外，同期錄得1宗兒童流感相關之死亡個案，為13歲的女童，她患染上甲型(H3)流感後出現敗血症及休克，為宣布流感高峰期後第二宗的兒童死亡個案，她未有接種流感疫苗。另外早前19個月大的女童至今情況仍為嚴重。