派機票｜機管局指送震撼性數量才達宣傳效果　料年半才完全復蘇

政府上周四（2日）宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，當中會向海外及內地旅客送出50萬張免費抵港機票，亦會向香港市民送出8萬張。今日（5日）機場管理局行政總裁林天福在電台節目表示，新冠疫情出現之初，航空公司向政府及機管局求救，在雙方的商討下決定「先畀錢先解決（航空公司）現金流問題」，繼而用機票吸客，為復常鋪路。他直言：「要做到有效果，送三幾萬張機票無意義，必須要有一個震撼性嘅數量先能夠達到宣傳效果。」因此最終購入超過70萬張機票。



至於訪港旅客的復蘇情況，他指以倫敦及新加坡為例，及考慮到全球面臨經濟放緩，估計本港今年12月才能恢復80%旅客量，完全恢復則需要至少18個月至2年。



▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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疫下航空公司向機管局求救

林天福今日在商台節目《政好星期天》表示，2020年新冠疫情出現，對航空業產生重大影響，業界面對非常大的現金流問題，航空公司遂向政府及機管局求救。林坦言，當時沒想過疫情持續三年，不過亦有作出長遠考慮，「如果畀咗筆錢佢（航空公司），我哋一啲回報都無。會唔會諗遠啲，如果真係復常嘅時候，最需要做啲咩？」因此機管局與航空公司商討向其購入機票，「先畀錢先解決現金流問題，機票可以慢慢找」，希望待疫情過後用機票吸引旅客。

林天福指，航空公司非常支持賣機票吸客的決定，因通常送一張免費機票，而旅客多數不會單獨旅游，「點都會一兩三個親友」，航空公司可趁機多賣兩三張機票，「可以幫到佢之餘亦為復常鋪路」，屬實一舉兩得。

機管局行政總裁林天福表示，除了50萬張機票送贈外地旅客，今年夏季會再送8萬張機票予香港市民。（資料圖片／林靄怡攝）

送機票量需達震撼性數量

為何會決定購入70多萬張機票？林天福表示，目前要與全世界競爭並爭奪客人，為吸引國際關注，供人眼前一亮之感，航空公司決定以半賣半送形式購入機票，當局亦以不貴、「實際價錢好平」的價格購得機票。他直言：「要做到有效果，送三幾萬張機票無意義，必須要有一個震撼性嘅數量先能夠達到宣傳效果。」

林又指，當局根據疫情前訪港旅客的分布作為基數，「每一個國家疫情前嘅比例幾多，用嗰個做基數，嚟決定賣幾多張機票」，並分配機票。

客量完全恢復需至少年半

林天福提到，疫情下機場每日最少僅數百名旅客，相比疫情前最高峰每日多達20萬客，兩者落差甚大，而現時有7至8萬名訪港旅客，約疫情前的四成左右。問到訪港旅客的復蘇情況，林指以倫敦希斯路機場及新加坡樟宜機場為例，前者比香港早開放16個月，現時旅客回復至90%；後者比香港早開放13個月，旅客回復至70%，若以同樣的復常軌跡推斷，又考慮到全球面臨經濟放緩，估計今年12月才能恢復80%旅客量，完全恢復則需要至少18個月至2年。

料外航3月才重返

林天福表示，本地航空公司及業務夥伴的彈性較大、積極性較強，現時已積極聘請人手及根據市場需求加開航班及服務，惟部份外國航空公司需要較長時間恢復香港的服務，預計3月「先返嚟」，而重回疫情前的班次密度亦需較長時間。

林又坦言，疫情雖對機管局收入帶來短暫影響，但過去3年透過發長債及緊縮開支，認為財務收入更穩健，對未來收入亦有信心。

機管局派發機票的時間表（機管局文件）

林希望本港繼續成為大灣區首選機場樞紐，未來幾年會在大灣區興建30多個城市候機樓，與現時的中環及尖沙咀候機樓相似，配合港珠澳大橋等配套，客人屆時毋須入境香港，就能直接到機場，更方便快捷。