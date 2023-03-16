機管局就系統故障航班延誤致歉：早上6時已通知航空公司

機場離境大堂A至E櫃位登機系統今早（16日）出現故障，導致大批旅客未能登機，大排長龍。機管局機場運行執行總監姚兆聰傍晚見記者，他解事故非登機系統出現問題，而是「網絡系統進行預演時後備電腦訊號不穩」，故隨即在凌晨六時啟動預備方案。



他解釋，在早上7至8時，櫃位登機系統已逐漸恢復，惟因遇上航班出發的高峰期，令到旅客「需要等一段時間」，他為造成旅客不便致歉。他又指，機管局亦是在凌晨五時半才發現問題，並在早上六時已即時通知所有的航空公司，「六點頭我哋已發通告，話畀全世界航空公司知發生咩事。」



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機管局表示，今日凌晨進行定期系統測試，期間發現系香港國際機場凌晨測試電腦系統時出現問題，影響離港大堂A至E段登記流程，大批旅客登機手續延長，大排長龍。

機管局機場運行執行總監姚兆聰解釋，事故非登機系統出現問題，而是網絡系統每年定期進行測試工作後，重啟交換器(Switch)時發現訊號不穩，故決定在凌晨6時重新啟動交換器。他表示，局方在約早上7時15分已找到問題原因，並在8時開始陸續恢復櫃位登機系統。

他續指，機管局有兩個交換器，是次進行測試是希望測試當一個交換器不能運作時，另一個交換器能否隨即「接力」，今次事故非交換器不能「接力」，而是在完成測試後重啟交換器時發現訊號不穩，故才決定重新啟動交換器，「大家都明白，網絡系統有時好似塞塞地，但你reboot（重啟）一次就無嘢。」

機管局機場運行執行總監姚兆聰傍晚見記者時解釋，事故非登機系統出現問題，而是網絡系統進行預演時後備電腦訊號不穩，故隨即在凌晨六時啟動預案。（資料圖片／羅國輝攝）

他重申，機管局在知悉問題後，已在6時啟動演案，安排從南場的櫃位登機系統搬去北場，當中包括國泰航空，故早上航班出發雖有阻滯，但大致亦正常。至於為何出現大批旅客未能登機長龍？他解釋，在早上7至8時，櫃位登機系統已逐漸恢復，惟因遇上航班出發的高峰期，令到旅客須要等一段時間，亦為造成旅客不便致歉。

他表示，據機管局統計，在早上8時半前受影響的航班有5班，而受影響的時間約為30分鐘。他強調，機管局會汲取今次經驗，亦會協助航空公司當再出現此些事情時，如何可以更好通知旅客。

他又指，機管局亦是在凌晨五時半才發現問題，並在立即在早上六時已即時通知所有的航空公司，「六點頭我哋已發通告，話畀全世界航空公司知發生咩事。」重申機管局隨即在凌晨六時啟動預案，故國泰航空才可以在早上六時前在北場為旅客做登機手續。