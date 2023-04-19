逾半數商用車意外涉及的士　平均每日約10宗　近半涉60歲以上司機

接連有年長職業司機發生交通意外，社會關注事件。運輸及物流局局長林世雄今日（19日）以書面回覆立法會議員質詢時透露，過去三年，平均每月都有約300宗涉及的士的意外，即平均每日都有約十宗，其中近一半涉及60歲或以上的司機。根據當局數字，相對於其他商用車種，的士涉及最多意外，佔商用車輛的意外總數逾一半；其次為專營巴士等公共巴士，每月平均逾百多宗意外。

因應年長司機意外，政府早前檢討體檢要求，局方表示，現正整理及敲定部分建議的細節及安排，預計今年年中前開始諮詢工作，以盡快敲定檢討結果及具體推行細節。



過半商用車意外涉的士

根據當局數據，2020至2022年間，每月平均有583至687宗商用車意外，其中約300多宗涉及的士的意外，即佔總數的一半，當中以2021年為最多，每月平均有約364宗。至於去年，平均每月318宗，即全年約3,816宗；若按年齡劃分，平均每月有152宗意外涉及60歲或以上的司機，佔意外宗數的約47.8%；其次為40至59歲的司機，平均每月135宗，佔意外宗數的約42.5%。

的士意外傷亡數字方面，過去三年之中，2021年最多，平均每月涉481人，即全年有5,772人傷亡，當中約24人離世；去年沒有離世數字，但平均每月亦有421受傷，當中18人傷勢嚴重，即全年約5,000人因的士意外受傷，當中約96.7%為輕傷。

過去三年平均每月涉及的的士意外宗數。（運輸及物流局數據）

的士以外，數據亦透露，公共巴士（包括專營巴士）於商用車輛之中，涉第二多意外宗數，過去三年每月平均都涉過百宗。以去年為例，平均每月126宗，即全年1,512宗。

各商用車輛的平均每月意外宗數（運輸局數據）

運輸署專家小組檢視司機體檢年中將諮詢

按現時規例，年滿70歲或以上人士，在申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照時，須提供一份由醫生簽署的體格檢驗證明書，運輸署已於去年6月成立專家小組，檢視現行體格檢驗證明書的內容。運輸局指，已與專家小組成員就主要建議內容達到相當共識，現正整理及敲定部分建議的細節及安排，預計今年年中前開始諮詢工作，以盡快敲定檢討結果及具體推行細節。