迪士尼｜虧損收窄錄21億元　連續8年見紅　入場人數回升至340萬

新冠疫情重挫本港旅遊業，香港迪士尼樂園今（15日）公布最新年度業績，數據均顯示樂園財政表現自疫情逐步改善，但仍未能完全扭轉劣勢，入場人次錄得340萬，按年增加22%，淨虧損雖收窄12%至21億元，但樂園已連續8年「見紅」。值得注意的是，園方獲華特迪士尼延取專利權費，所獲的周轉信貸亦由21億元增至27億元。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，樂園面對持續疫情而逆風處處，但獲股東、員工及市民的堅定支持下，仍能得以見到業績有全面改善。



▼2022年2月19日，迪士尼樂園重新開放情況▼



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香港迪士尼樂園今日公布2022財政年度業績，全年業務收入上升31%至22億元，淨虧損則錄得21億元，按年收窄12%。雖然盈虧表現已屬三年疫情中最佳，但樂園已連續8年出現赤字。

未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為負8.61億港元，按年改善11%。受疫情持續影響，本地賓客是樂園的入場來源，總入場人次回升至340萬，按年增22%。

值得注意的是，香港迪士尼於2022財政年度，獲華特迪士尼延取專利權費，後者亦將其提供的周轉信貸，由21億元「加碼」至27億元。翻查資料顯示，該周轉信貸於2017年因樂園擴建而預留，並首於2020財政年度動用，當年香港迪士尼虧損近27億元，是園方開幕以來最大虧損。

上年度只營運6個月 復業後每周關門兩天

園方指受到疫情影響，並因應強制關閉措施及採取每星期5天營運模式，樂園的營運日子合共只有約6個月，另第五波疫情延長了旅遊限制及隔離檢疫要求，致使入境旅遊幾近絕跡。度假區亦面對整體市場環境的嚴峻逆風，包括負經濟增長及本地勞動人口減少。

本港自疫後復常，即使今天（15日）是平日，仍有不少旅客及市民入場遊玩。（倪清江攝）

酒店入住率僅24%

度假區酒店財政表現方面，整體入住率則上升三個百分點至24%，年度酒店使用率則為78%。園方指，受惠於度假區積極提升賓客體驗及優化產品的努力下，樂園人均消費及每房賓客消費各錄得 11%及 7%的增長。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，非常感謝股東、員工及市民的堅定支持，迪士尼強大的品牌號召力、令人興奮的賓客體驗以及有效的營商策略，「讓我們縱然面對持續疫情而逆風處處，仍能得以見到業績有全面改善。」

香港迪士尼2021財政年度顯示，因應政府相關防疫要求，加上疫情對業務的影響，全年約四成的日子關閉，僅開放215日，淨虧損高達24億元。惟總入場人次仍回升至280萬，較2020年度的170萬上升64%，本地青年入場人次亦創下歷史新高。

此外，2020年公布的業續報告，淨虧損達26.6億元，為歷來虧損最嚴重的一年。

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