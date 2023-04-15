香港機場再膺全球最繁忙貨運機場　林世雄稱多項措施支援業界營運

運輸及物流局局長林世雄今日（15日）在網誌表示，香港國際機場去年處理約420萬公噸貨物及航空郵件，再度榮膺全球最繁忙貨運機場。他指，為加強香港競爭力，機管局、民航處均積極發展新設施及推出多項便利措施，相關航空或物流公司的物流中心，包括溫控醫藥品處理中心、高端物流中心等亦相繼落成。他指，會繼續鞏固及提升香港作為國際航運中心和國際航空樞紐的地位。



運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片／余俊亮攝）

去年處理約420萬公噸貨物及航空郵件 林世雄︰佳績得來不易

林世雄表示，根據國際機場協會最新公布數據，香港國際機場去年共處理約420萬公噸貨物及航空郵件，再度榮膺全球最繁忙的貨運機場。他認為佳績得來不易，全賴業界、機管局和政府的通力合作，多管齊下才可促進航空貨運業的發展。

林世雄指，為加強貨物的處理能力和效率，機管局已在機場南貨運區預留土地支持轉運、跨境電子商貿，及高價值溫控空運貨物的發展。另外敦豪中亞區樞紐中心擴建工程，亦已於今年首季完成並投入運作，貨物處理能力增加 50%。

至於由阿里巴巴集團旗下的菜鳥網絡牽頭的合資公司，在機場興建的高端物流中心，預計於今年竣工。該中心若以最高設計的容量全面運作，每年可為機場帶來額外約170萬公噸的航空貨運量。

香港機場獲得3個國際航空運輸協會認證

林世雄亦指，近年溫控貨物的空運市場需求強勁，局方不斷從硬件及軟件方面，積極提升機場處理高價值溫控貨物的能力。現時機場已獲得3個國際航空運輸協會，獲發有關處理高價值溫控空運貨物的認證，包括成為醫藥品冷鏈運輸（CEIV Pharma）、全球首個鮮活貨物運輸（CEIV Fresh），以及活生動物運輸 （CEIV Live Animals）。他指，全球僅少數機場同時具備上述認證。

他續指，香港國際機場3間航空貨運站，共有約7,000平方米的冷藏倉儲面積，可處理對溫度敏感貨物，並設有溫度由攝氏負28度至25度的專用冷藏庫，迎合各種溫控貨物的特定需要。例如去年亞洲空運中心啟用COOLPORT，為首個在空運貨站內提供全方位溫控環境，並連接至停機坪的的冷鏈貨物處理中心。國泰航空貨運站同年亦啟用溫控醫藥品處理中心，專為處理醫藥品而設，以配合快速增長的醫藥品市場。

機場約30部冷凍拖卡為亞洲規模最大車隊

機管局亦積極投資冷鏈設施，包括在停機坪興建遮蓋及添置冷凍拖卡，提高現有溫控藥物貨運的質素。機管局約有30部冷凍拖卡，亦是在全亞洲機場中，規模最大的同類型車隊。當中21個供機場社區夥伴租用，可預設攝氏負20度至20度，同時配備實時溫度追蹤及全球衛星定位系統。

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民航處推多項便利措施 吸引航空公司加派貨機

林世雄又指，為了吸引航空公司增加貨機來港，民航處推出多項便利措施，支援航空及貨運業界的營運，包括發出加快航班申請的指引、簡化申請程序、加快處理審批航空公司的額外航班申請、暫時豁免經營包機運載貨物來往香港的申請者，提交部份申請資料及文件等。

他並根據國際獨立顧問公司的研究指出，香港國際機場在全球50多個主要機場中，整體收費普遍低於國際及亞洲多個樞紐機場。機管局會繼續密切留意市場發展，確保收費具競爭力。他並強調，會不斷鞏固和充分發揮自身優勢，鞏固和提升香港作為國際航運中心和國際航空樞紐的地位，成為聯通世界和國家的最重要門戶。