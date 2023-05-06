港車北上｜6月開放申請　林世雄提醒車主留意內地電子牌證有效期

「港車北上」計劃將於7月1日實施，並於6月1日上午9時開始接受合資格香港私家車車主申請。運輸及物流局局長林世雄今（6日）在網誌提醒有意申請車主，應特別留意內地發出的臨時入境機動車牌（內地電子牌證）的有效期，並建議預留充裕時間完成申請手續，也呼籲市民必須透過運輸署的指定網站查詢申請情況，以免受騙。



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林世雄今日發表網誌，提醒首次申請「港車北上」的人士應特別留意內地發出的臨時入境機動車牌（內地電子牌證）的有效期，按內地政府資料，內地電子牌證的有效期最長不得超過一年，「港車北上」車輛則每次連續停留內地不可超過30天、每年不超過180天。

他指出，內地電子牌證的有效期內必須與「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」、即「機動車交通事故責任強制保險」或「等效先認」保險及運輸署「封閉道路通行許可證」有效期一致，提醒準備申請的人士應考慮往返廣東的頻率、時間，及相關保險的費用，再決定內地電子牌證的有效期長短。

「港車北上」計劃將於7月1日實施。（資料圖片）

強調要經運輸署指定網站查詢及辦手續

林世雄指港人或缺少經驗辦理內地車輛保險，較難掌握實際所需的時間，故建議預留充裕時間完成申請程序及辦理相關手續，以免耽誤申請的審批速度。

由於申請人在申請過程中，必須到「內地信息管理服務系統」上載交強險或「等效先認」保險憑證，亦會收到內地當局直接向申請人發出內地電子牌證，林世雄稱為免被不法份子有機可乘，故不厭其煩地提醒大家必須透過運輸署的指定網站查詢申請情況，並經這個平台連結至內地相關網上申請平台完成所需申請手續。

林世雄提醒申請人要留意粵港兩地駕駛迥異。（資料圖片／廖雁雄攝）

林世雄：粵港路標和駕駛習慣都不同

林世雄續稱，相信不少人蠢蠢欲動想試「踩一轉」自駕遊廣東，指無論是「新手上路」抑或資深車友，亦千萬不要掉以輕心，因粵港兩地駕駛除了一些明顯的迥異，例如香港車右軚靠左行駛，內地是左軚靠右行駛外，各有不同的路標和駕駛習慣，例如內地車可以在紅燈而安全的狀態下右轉，以及單車、行人共用路面等情況亦需要大家適應。

▼港車北上申請須知▼

