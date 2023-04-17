謝展寰訪京　拜訪國家能源局　與海關總署簽生乳安全監管合作安排

撰文：江麗盈
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環境及生態局局長謝展寰今日（17日）展開北京訪問行程，今日先後到訪國家能源局、國家電網有限公司及國家海關總署。該局亦與國家海關總署簽署《內地供港生乳安全監管的合作安排》，謝展寰表示《合作安排》進一步深化雙方食品安全合作，同時提升通關效率。

環境及生態局局長謝展寰今早到訪國家能源局，就推動能源合作等議題交流意見。他稱，國家能源局表示支持保障香港電力供應，以及香港推動清潔能源、綠色低碳轉型工作。他其後到訪國家電網有限公司，了解其歷史和發展情況，以及在能源保障、綠色發展、服務民生等方面的貢獻，並與國家電網代表會面和交流。

謝展寰下午也拜訪國家海關總署，討論包括香港製造食品進入內地市場的便利安排、供港受規管食物電子數據傳輸系統建設及開通等事宜，雙方會面時交流了一些初步的想法，稍後會在工作層面進一步探討如何開展有關工作。

環境及生態局亦與海關總署簽署《內地供港生乳安全監管的合作安排》，謝展寰指《合作安排》進一步深化雙方食品安全合作，同時提升通關效率。他感謝國家支持，保障內地供港食品供應，強調特區政府會繼續與內地當局緊密合作，確保香港的食品供應穩定充足和安全。謝展寰將於明日（18日）返港。

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