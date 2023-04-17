故宮館迎100萬人次　幸運訪客獲贈卡地亞展覽圖錄附林青霞等簽名

香港故宮文化博物館公布，由去年7月3日開幕至今已錄得100萬人次到訪。館長吳志華今（17日）迎接第100萬名訪客，並向其贈送最新開幕的特別展覽「百樣玲瓏──卡地亞與女性」圖錄，當中包括三位借出珍藏冠冕及首飾的演員林青霞與劉嘉玲，以及企業家何超瓊親筆簽名。



館長吳志華今（17日）迎接第100萬名訪客，並向其贈送最新開幕的特別展覽「百樣玲瓏──卡地亞與女性」圖錄。(香港故宮文化博物館提供)

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，隨着疫情漸緩，世界各地重啟經濟和文化的交流，香港故宮文化博物館亦迎來更多中外旅客到訪。能夠在開館不足十個月接待一百萬名訪客，「有此佳績，我們感到十分鼓舞，也感謝公眾對博物館的支持。我們將繼續策劃具香港特色及世界級水平的展覽和教育活動，貫徹我們的立館理念──弘揚中華優秀傳統文化，倡導不同文明的對話和交流，做到融貫中外、匯通古今。」

香港故宮文化博物館4月份的各類型門票，包括可參觀兩個特別展覽「百樣玲瓏──卡地亞與女性」（展廳8）和「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」（展廳9）的特別展覽門票現正公開發售。公眾現可經由博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，以及博物館的票務夥伴平台購票。

直擊「百樣玲瓏──卡地亞與女性」特別展覽：

