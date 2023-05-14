周杰倫演唱會｜警方於「聽歌位」拉封鎖線、架設圍網　禁歌迷靠近

台灣天王周杰倫於中環海濱舉行的演唱會，連日來大吸引大量沒有門票的歌迷，在中環碼頭、海濱等地「聽歌」。演唱會今晚（14日）尾場，警方表示會在中環海濱實施人群管理措施。



記者傍晚到中環海濱一帶視察，發現警方已在多個「小紅書」流傳的「聽歌位」，接起封鎖線防止人群逗留，並在多個遠距離「觀看」演唱會的「靚位」，加設圍網阻止有歌迷利用「遠觀位」。該區一帶行人路亦實施單向人流措施，趕絕沒有門票的歌迷「觀看」演唱會。不過，有歌迷循「水路」聽歌，中環碼頭一帶有十多艘遊艇，上面都載滿歌迷等候開場。



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今晚（14日）是周杰倫中環海濱演唱會的尾場，警方早上已表明會在中環海濱實施人群管制措施，有需要時在人多擠迫的路段單向人群管理，或暫時封閉過於擠擁的地方以疏導人群及減低風險。

記者約於下午5時半到達現場，已有不少歌迷在會場外等候，而警方亦實施人群管理措施，將多個「小紅書」廣傳的「聽歌位」添加障礙，防止人群逗留。

會場外不得停留 天橋架設圍網阻礙視線

在中環海濱的路段，過去數日均有不少歌迷停下「聽歌」，警方就實施了單向人流措施，市民進入後只可向前行，不可逗留，即歌迷今晚不可再停在會場的圍欄外聽歌。而中環碼頭的天橋位亦是過去數日歌迷「聽歌」的據點，警方就架設圍網阻礙視線及以封鎖線橙帶禁止歌迷靠近，阻止沒有門票的歌迷在天橋高位「觀看」演唱會。

不過，陸路被封，有歌迷則循水路「聽歌」，中環碼頭一帶有十多艘遊艇，據船家表示，上面都載滿歌迷等候開場，在海上「欣賞」演出。