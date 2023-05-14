周杰倫演唱會｜警封中環海濱聽歌位　深圳歌迷帶望遠鏡外圍眺望

台灣天王級歌手周杰倫的巡迴演唱會香港站，今晚（14日）來到最後一場，連日來有大批沒有門票的歌迷堆滿中環海濱「核心外圍」聽歌，警方今日傍晚實施人流管制，多個「小紅書」流傳的「聽歌位」被圍封，中環公眾碼頭一帶晚上約7時已被圍封，但無阻數以百計歌迷在場外聽歌，當中不少人更是特意由深圳前來，帶備望遠鏡在外圍觀看。有歌迷「偷雞」進入封鎖範圍被發現後遭警員勸走，堅持不走則被警員用電筒照射「警告」。



周杰倫巡迴演唱會香港站今晚最後一場，雖然下着雨，依然有批本港及內地歌迷擔遮站在「核心外圍」聽歌，警方實施人流管制。（梁鵬威攝)

▼5月14日 歌迷聚集中環海濱看周杰倫演唱會▼



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警方今晚在中環海濱實施多項人群管理措施，除公眾碼頭、摩天輪前的空地等數個指定區域外，其他地方一律不可逗留，在7時左右警方亦在公眾碼頭拉起膠帶，不再讓人進入，而市民離開後亦不可再入內。不過，不時亦有歌迷趁警員不為意時偷偷入內，惟大部份均被發現及趕走，亦有歌迷被趕時堅持不走，警員用電筒照射一輪後只好離開。

未能進入公眾碼頭的歌迷則在摩天輪前的空地「聽歌」，即使下雨亦無阻他們欣賞偶像的歌喉；另有歌迷則循水路聽歌，中環碼頭一帶有十多艘遊艇，上面都載滿歌迷。

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深圳歌迷第三度來聽 尾場門票太貴決站外圍看

張先生一家都是周杰倫的粉絲，他從深圳到香港看周杰倫的演唱會，早前已經入場看了兩場演唱會，都是即日來回深圳與香港，聽完便回家。他們認為今晚尾場門票炒賣得太貴，所以亦沒有購買，改為趁熱鬧在場外聽歌。

對於數以百計的歌迷在場外聽歌，張先生並不感到驚訝，「很正常，周杰倫，（上次演唱會）三年多了。」至於警方今日實施人流管制，不讓歌迷靠近在圍欄位置聽歌，張先生亦表示理解，「維持治安吧。」不過由於今日下雨，所以都會傾向在碼頭聽歌，不用淋雨。

張先生一家從深圳到香港看周杰倫的演唱會，早前已經入場看了兩場演唱會，因今晚尾場門票炒賣得太貴，所以亦沒有購買，改為趁熱鬧在場外聽歌。（梁鵬威攝）

來自深圳的張同學亦在場外觀看周杰輪，今日下午先到香港，然後晚上便到中環碼頭看演唱會。被問到為何這麼趕都要來看演唱會，他單以一句回應：「因為是周杰倫啊！」他一直都是周杰倫粉絲，但本來千多元的門票被炒高兩至三倍，只好到場外聽歌，加上前幾天因學業較忙，只好今晚尾場才特意過來。對於警方實施的人流管制措施，張同學提到早前五月天的演唱會亦有來場外聽歌，當時沒有屏障等遮擋，可以看到場內的屏幕，不過即使有屏障都不太影響氣氛，「感覺還可以」，認為特意由深圳到香港都值得。

葉先生特意由深圳到香港聽周杰倫的演唱會，更帶備了望遠鏡，但因為天橋位置被屏幕遮掩所以都看不到舞台，不過他都認為氣氛不錯。(梁鵬威攝)

葉先生亦是特意由深圳到香港聽周杰倫的演唱會，他指周杰倫的歌他從小聽到大，更帶備了望遠鏡，但因為天橋位置被屏幕遮掩所以都看不到舞台，不過他都認為氣氛不錯，「氣氛都讓是挺high的吧，大家都很熱情。」不過他表示因為明天仍要上學，所以聽四、五首歌便要趕回深圳。