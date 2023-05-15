消委會｜七成半滑板安全不達歐洲標準　5款跌落測試後板身破裂

近日本港掀起一股「踩板熱」，不少人更會用滑板做一些高難度動作，如各式跳躍動作等。不過，消委會測試市面有售的16款滑板樣本後，發現當中有10款樣本，即逾六成樣本，未能通過模擬跳躍著地的跌落測試，其中5款更於測試後板身出現破裂。

消委會亦發現，16款滑板樣本當中11款標籤資訊不足，沒有在包裝上標示最大承重量；而近七成半即12款樣本未能符合歐洲安全標準，5款樣本結構不安全。



消委會已向海關報告相關產品資料和測試結果，海關回覆指，已作出跟進，該等產品在市面上已停止供應。



滑板一向深受青少年歡迎，而自東京奧運將滑板運動正式加入為比賽項目後，此項運動亦再在港掀起熱潮，財政司司長陳茂波早前亦在網誌介紹自己曾嘗試參與該活動。消委會早前測試了16款滑板樣本進行測試，樣本主要購自運動用品店、玩具零售店、滑板店及網上平台，售價由$80至$2,580，當中13款為滑板及3款為玩具滑板。

消委會經跌落測試後，有個別滑板破裂。（《選擇》月刊）

消委會發現當中只有4款樣本能夠符合滑板安全標準的要求，包括OXELO的CP100 Skateboard及CP100 Kids Skateboard、S moothStar的34" Filipe Toledo #77滑板及Hydroponich的Skate Cruiser FISH 28"滑板，其餘樣本分別在結構或跌落測試中未能達到標準要求。

10款產品未能通過「跌落測試」 一半板身破裂

由於不少人會滑板做一些高難度動作，如各式跳躍動作等，故消委會為滑板進行用包括速度、耐力測試及跌落測試，發現雖然全部樣本皆通過速度和耐力測試，惟在跌落測試方面，有10款樣本未能通過，當中有5款的板身更於測試後出現破裂，包括售價125元JOEREX的JCD81250 Skateboard滑板及售價159元的GOMA 10-724B 楓木滑板等。

另外的5款雖然板身未有破裂，不過其軸承的金屬或塑膠部分，在跌落測試後出現破裂，甚至斷開的情況，甚至斷開的情況，當中包括售價299元Kasaca Sport的26.4" Plastic Skateboard及售價498元Coolstep的公路長板跳舞板等。

消委會亦發現，有5款樣本結構不安全，當中SK8ARMY的兒童滑板加拿大楓板及恆福玩具的魅影騎士滑板的螺絲超出板身， 凸出的螺絲會增加在使用滑板時 受 傷的風險，未能符合標準要求。

消委會經跌落測試後，個別滑板軸承破裂。（《選擇》月刊）

根據歐洲滑板安全標準EN13613，A級可承重20公斤以上至100公斤；B級為20公斤以上至50公斤。不過，消委會發現，消費者選購時要知道滑板的承重量或會有困難，因有11款樣本沒有於包裝上清楚標示最大承重量，令消費者無法依據自身重量挑選合適承重級別的滑板，增加安全風險，例如成人不應使用只能承載兒童重量的滑板，體重超過50公斤人士應選擇承重力較高的A級滑板。

消委會建議，消費者在選擇及使用滑板時，應留意包裝上的資訊和檢視產品的安全度，並在使用前要再次檢查滑板的結構；而無論是初學者或資深運動員，皆建議配戴防護裝備減低受傷機會，護具包括頭盔、手套、護肘、護膝和護腕等。

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消委會已向海關報告相關產品資料和測試結果，海關回覆指，已作出跟進，並發現該等產品在市面上已停售。其中一款在軸承的金屬或塑膠部分在跌落測試後出現破裂的Kasaca Sport代理商表示，該產品在上架前經實驗室測試，證實符合EN13613的要求並向本會提供相關測試報告。為安全起見，該公司已先把全部相關品牌的樣本下架，同時和該品牌供應商作進一步研究。