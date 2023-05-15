消委會｜電子點餐標錯價錢、無寫加一　有食肆熱水當茶芥盛惠20元

本港不少餐廳近年都改用電話掃瞄二維碼（QR Code）落單，隨著電子落單普及，衍生的收費爭議也隨之增加。消委會指，有市民投訴在一家食肆點兩份收費為228元的套餐，結帳時才發現，帳單上的價錢與電子餐牌有出入，套餐價錢原來是288元，與電子餐牌相差整整60元。亦有人投訴指，使用電子落單時系統顯示「服務費」為0元，惟結帳時收據卻顯示有一項「+10%服務費」，由於餐廳當時堅持收費，投訴人只好支付。

消委會亦收到市民投訴一家餐廳，職員主動送上熱水，但結帳時帳單上有一項「中國茗茶水」收費，盛惠20元，投訴人質疑坊間普遍認為「茶芥」應包括熱茶及調味醬料，經消委會介入後餐廳仍拒退還收費，但後者願意更改餐牌字眼。



據消委會的數字，在2023年首季度，該會接獲453宗食肆收費爭議投訴，較2022年同期的289宗大幅上升。



消委會指，在2021年及2022年，該會分別接獲1,120宗及1,160宗食肆收費爭議投訴，較2020年的621宗大幅上升。在2023年首季度，該會亦接獲453宗食肆收費爭議投訴，同樣較2022年同期的289宗有明顯增加。

電子餐牌標錯價錢 相差60元

在最新一期的選擇月刊，消委會提到多個個案，包括有投訴人到餐廳用膳，並以手機掃瞄二維碼點餐，當時電子餐牌顯示套餐收費為每位228元，惟當他翻查帳單，發現兩份套餐收費共576元，即每位收費為288元，較電子餐牌顯示價錢貴60元。

餐廳職員向他解釋，該套餐正確收費為每位288元，惟電子餐牌仍未更新，該職員亦向投訴人致歉，並提出贈送甜品作補償。但投訴人認為職員應在下單前告知客人，同時投訴人也留意到電子餐牌顯示相關資料已在當日更新，故不接受職員聲稱「未更新」的解釋與補償安排。

投訴人認為餐廳或涉及不良銷售手法，向消委會投訴，其後經消委會調停後，餐廳願意向投訴人退回差額及當中的加一服務費，合共132元。

服務費顯示「$0」 埋單始知收「加一」

另一個案的投訴人則是到餐廳享用晚膳，使用電子落單時，該系統顯示「服務費」為0元，惟結帳時收據卻顯示有一項「+10%服務費」，由於餐廳當時堅持收費，投訴人只好支付，其後他向消委會投訴。

涉事餐廳回覆消委會表示，每晚6時起會向食客徵收加一服務費，惟電子點餐系統剛啟用，部份設定尚待完善，故當時未有顯示收取「加一服務費」。涉事餐廳又指，已向系統供應商反映並作出更正，並稱願意向投訴人退回相關款項。

出外用餐，以電話掃瞄二維碼（QR Code）落單愈來愈普遍。（資料圖片／張浩維攝）

熱水屬於茶芥 餐廳拒退款 但會改字眼

消委會也提到一個與點餐紙有關的投訴個案，個案中投訴人與朋友到餐廳午膳，當時有職員主動送上熱水，結帳時帳單上有一項「中國茗茶水」收費，投訴人質疑餐紙上雖列明「另收茶芥」，但坊間普遍認為「茶芥」應包括熱茶及調味醬料，惟餐廳職員當時沒有提供過醬料，加上點餐紙上寫道 「Prices are excluded condiment fee and tea charge」，認為餐廳有隱藏及強迫消費之嫌。

投訴人其後向消委會求助，要求餐廳退回「中國茗茶水」收費，並建議對方在點餐紙上清楚說明所有硬性收費項目及價錢。消委會向餐廳指出，其點餐紙與餐牌內容並不完全一致，餐廳則回覆消委會指，餐桌上另設餐牌，最後一頁已列明所有固定收費，包括「中國茗茶／熱開水」每位20元的收費。該餐廳最後未有退款，但表示理解投訴人的不滿，同意改善點餐紙上的字眼。

消委會提醒餐廳，任何商戶包括食肆都必須在交易前，讓消費者清楚知悉收費安排，不應到結帳一刻才徵收先前未提及的費用或隱藏任何收費。食肆同時應確保陳列的收費政策、價格及優惠是一致及正確,包括餐牌、點心紙、電子點餐系統等，否則有可能因錯誤或遺漏的食物或價格資訊而干犯《商品說明條例》。

就電子落單的系統，消委會表明，食肆在引進前應進行測試，並適時更新系統內容，亦應照顧不諳新科技或不熟悉電子落單系統的人士，為他們提供協助，或讓他們繼續以傳統方式點餐。

消委會亦提醒消費者，入座前先向食肆了解收費政策及用餐安排。隨著不少食肆已引入顧客自助服務，該會也留意到部分消費者關注食肆的「服務費」是否可下調、甚至免收，該會指，服務費涵蓋整個用餐體驗，包括食肆職員的款待、訂餐送餐等，食肆或會繼續徵收服務費，如徵收則必須標明有關收費。