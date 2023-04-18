消委會｜超市貨價升2.1%　黃鳳嫺稱疫情所致　盼復常後價格回落

消委會公布去年超市價格調查，發現本港三間大型超市260項貨品的總平均售價加幅達2.1%。以貨品類別計算，以「糧油食品」平均售價升幅最大，達5.4%，至於常用作儲糧的罐頭食品，總平均售價則較疫情前上升逾三成。

消委會總幹事黃鳳嫺今（18日）於港台《千禧年代》表示，疫情令貨品物流、原材料和勞工成本上升，儲糧類食品價格變動較大，其中芥花籽油亦受地緣及俄烏戰爭影響，出口受阻，另橄欖油則受蟲害影響供應，致成本進一步增加。她期望復常後，食用產品價格可趨向回穩。她又據過往經驗相信，消費券派發不會令超市價格產生變動。



（資料來源：消委會）

消委會調查採用3間大型連鎖超市包括AEON、百佳及惠康收錄的電子掃描數據，計算所選取的260項貨品的平均售價，發現按年增2.1%，比同期綜合消費物價指數的升幅1.9%更高，亦是自2013年以來最大升幅。

眾分類中，糧油食品的平均售價升幅最高，整體增加5.4%，食油平均售價增加5.2%至21.6%不等。

俄烏戰爭及蟲害影響食油價格

黃鳳嫺表示，疫情令貨品物流、原材料和勞工成本上升，儲糧類食品價格變動較大。以食油為例，她說，芥花籽油主要生產商是烏克蘭，受俄烏戰爭影響，去年未有對向出口；另橄欖油去年則受蟲害影響，亦因而影響價格上漲。

此外，消委會又比較15組共80項貨品，對比其於疫情前後（2019年至今年3月24日）的價格變動，發現多類罐頭食品的總平均售價，於疫情前後的3年間上升逾三成，包括罐頭蔬菜/水果（39%）、罐頭湯（35%）、罐頭魚（32.6%）和罐頭肉（32.2%）等。急凍點心/餐類、即食麵、食油及牛油升幅亦達兩成，汽水則上升19.3%。

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消費券沒令超市加價

她提到，調查顯示食物類別升幅較多，另她相信罐頭類需求亦已減少，期望社會復常後，物流及勞工成本等因素回穩後，價格可以回落。

被問到消費券對超市價格變動影響，她則指，根據過往幾次派發經驗，相信兩者並無必然關係，反而隨疫情趨向緊張，超市貨品價格則會相應提高。