消委會｜變頻式冷氣機較定頻式慳電兼省電費　買機時留意能源標籤

冷氣機是夏天的消暑恩物，消委會總幹事黃鳳嫺今（18日）於港台《千禧年代》表示，消委會測試13款「1匹半」的淨冷型窗口式冷氣機後發現，變頻式平均較定頻式省電27%，最省電與最耗電機款相比，一年電費可相差近800元。建議消費者可參考能源效益標籤選購較慳電的變頻式冷氣機，另應用得其所。



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消委會測試了13款俗稱「1匹半」的淨冷型窗口式冷氣機，包括10款變頻式型號，售價介乎4,790至9,780港元，另包括3款定頻式冷氣型號。



黃鳳嫺表示，測試發現，變頻式平均較定頻式省電27%，能源效率最多相差高達37.1%。她又指，假設每年開機共180天，每天8小時，估計最貴電費一年可達約2,400元，最平則為約1,200元，兩者可相差近800元，「小數怕長計，如果真係要買冷氣，不如就考慮買變頻式啦。」

不過，變頻式型號的慳電情況亦有差異，她建議可參考冷氣機上的能源效益標籤及是次測試結果作出揀選。

籲家長留意年幼子女用手機玩遊戲情況

另外，消委會去年收到144 宗有關網絡遊戲的投訴，今年首兩個月已收到 72 宗投訴，其中一宗涉及一名13歲男童，偷偷登入其母親銀行帳戶，並轉帳至其支付工具，「課金」購買虛擬道具，在短短20日內共花費9萬元，經過消委會調停及介入後，該名兒童最終獲得退款。

網絡遊戲的普及與課金風氣的盛行，是近年消費的一大議題。（資料圖片）

黃鳳嫺指，每年均有收到百餘宗涉及網絡遊戲的投訴，她呼籲家長應留意年幼子女使用手機或智能裝置情況，亦可考慮於裝置上加裝監控功能，亦不應隨意透意支付帳戶密碼。