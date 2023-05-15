消委會｜私營醫療機構體檢價格平過私家醫院　惟基本檢查項目較少

定期身體檢查，有助及早發現疾病。最新一期選擇月刊，搜集33個基本身體檢查計劃進行調查，價格由$820至$8,310不等。消委會指，私營醫療機構提供的體檢計劃一般價格較低，涵蓋較少項目，其他個別項目則以附加形式收費，而私家醫院的計劃普遍定價較高，惟其計劃整體上涵蓋較多項目，總收費可能較逐項計算附加費的私營醫療機構計劃相若。



消委會提醒消費者，揀選身體檢查計劃非以最低價或項目愈多愈好，不同檢驗項目均有其風險或副作用，最理想是由醫生因應其健康狀況建議適合的體檢計劃。



身體檢查一般涵蓋的項目。（消委會）

消委會今年2月至3月從12間私家醫院或其附屬醫療中心、及14間私營醫療機構的網站，搜集共33個基本身體檢查計劃的收費及資料進行調查。這些體檢計劃的價錢由820元至8,310元不等，最低價格的計劃由毅力醫護健康集團提供，最高價格的則由養和東區醫療中心提供，兩者相差逾9倍。

消委會也留意到，由15間機構提供的共18個身體檢查計劃，均列出2項不同價格，如原價及優惠價，營造出促銷的效果，容易令消費者產生迫切性的感覺，或影響他們的決定。

調查以體檢計劃常見的8項基本檢查項目，包括體格檢查、視力測試、心肺及腹部檢查、護理評估、醫生或醫護人員會診等，檢視搜集所得的33項計劃。在私營機構提供的計劃中，逾9成、即15個提供少於一半的基本檢查項目。

私家醫院／附屬醫療中心方面，逾9成、即16個計劃均包含一半或以上的基本檢查項目，當中有3個計劃更包含全數8項基本檢查項目，涵蓋範圍較全面。結果反映即使是用作健康評估的基本項目，每個計劃涵蓋的項目和內容都不盡相同。

消委會今年2月至3月從12間私家醫院或其附屬醫療中心、及14間私營醫療機構的網站，搜集共33個基本身體檢查計劃的收費及資料進行調查。（資料圖片）

另外，調查發現有10個、即約3成計劃表示只由護士、醫護人員、健康助理、放射科技師及／或化驗所人員等負責進行檢查，包括仁匯醫務集團、香港體檢及醫學診斷集團有限公司、健柏健康管理中心等提供的計劃。其餘23個計劃則有醫生參與診斷過程，並由護士、健康服務員及/或放射科技師等協助。

消委會提醒，各體檢計劃的收費差距或涉及多項因素，包括檢查項目的數量及複雜性、及撰寫報告的人員的資格等，消費者選擇體檢計劃時，不應只着眼於計劃的收費及折扣，更要留意計劃涵蓋的檢查項目及種類、負責檢查的人員的專業資格。消委會亦表明，驗身報告最好由醫生解讀，以便結合臨床診斷及全面評估，作出準確判斷及跟進。

消委會也指出，身體檢查某程度是度身訂造的服務，所需的檢查和化驗項目也因人而異，如年齡、性別、健康情況及家族病歷而有所不同，故沒有一套硬性的指定或標準項目必須跟從。衞生署也建議，市民在接受健康評估前應先諮詢醫生，醫生會根據風險評估，按其專業意見制定合適的健康評估項目。

據消委會數據，今年1至4月與身體檢查計劃有關的投訴共18宗，較去年同期20宗略為下跌。而2022年接獲這類投訴則共56宗，較2021年的81宗有所減少。