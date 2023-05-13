高齡司機體檢｜擬列檢查眼耳、協調等項目　醫學會料費用不會大增

運輸署完成駕駛執照持有人體檢機制檢討，消息指將建議的士、小巴司機等商用車執照司機續牌體檢年齡由70歲降至65歲，並在體檢中加入數項新措施，包括建議修訂《道路交通（駕駛執照）規例》中的「指明疾病或傷殘」及列明眼、耳、協調等檢查項目等。



醫學會會長鄭志文認為，如列明檢查項目可以令醫生更清楚檢查的方向，料涉及眼、耳、手的檢查大多用簡單工具已可做到，估計費用不會大增。不過，他亦指，如政府想統一規範化檢查項目，建議可由政府向外界購買相關服務。



▼5月12日 小巴及的士司機續牌體檢擬降至65歲起▼



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「指明疾病或傷殘」加入腦腫瘤及夜盲症等

運輸署已完成駕駛執照持有人體檢機制檢討，交立法會交通事務委員會下周五（19日）討論新方案。據悉，運輸署建議將的士、小巴等商用執照司機續牌體檢年齡由70歲降至65歲，且須一年一檢；私家車司機則維持不變，即70歲或以上可一年或三年一檢。

另外，署方亦建議修訂《道路交通（駕駛執照）規例》中的「指明疾病或傷殘」，加入使用心臟除顫器、腦部有腫瘤及夜盲症等情況。署方擬在體格檢驗證明書內列明需檢查項目，包括視力、聽力、手腳協調、肌肉反應等，並為醫生提供指引，其中一個方向是收緊現時驗眼要求須讀出相距23米的登記號碼，但具體做法仍待與醫學界商討。

▼5月12日 小巴及的士司機續牌體檢擬降至65歲起▼



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醫學會會長鄭志文：檢查眼耳手可用簡單工具

醫學會會長鄭志文認為，新增的「指明疾病或傷殘」屬合理，對司機來說不會太嚴。他亦指，新建議指會列明檢查項目，可以令醫生更清楚檢查的方向，料涉及眼、耳、手的檢查大多用簡單工具已可做到，估計費用不會大增，「但加幾多要視乎份表格有幾多嘢填。」

不過，他亦指，如政府想統一規範化檢查項目，如聽力測試及協調測試等，可由政府向外界購買相關服務。他以聽力檢查為例，簡單造法是可以做音叉進行檢查，惟亦可以進行聽力測試，「如果去到做聽力測試，我哋私家診所係做唔到，因為要有個房仔去做。」

他亦指，降低體檢年齡不會為香港私人醫療體系，因預料業界有多萬多人去做檢查，而私家醫生有近5,000至6,000人，故不會造成負擔。

▼3月5日 84歲的士司機炮台山道途人▼



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老人科醫生佘達明：心律不正不適合駕駛

老人科醫生佘達明同樣預料，新增的項目不會令成本大增，因並沒有涉及化驗等項目，大部分的檢查都可靠以往的病歷及簡單工具完成，「至少一定唔會倍增。」他亦同意，新增的「指明疾病或傷殘」屬合理，以使用心臟除顫器為例，即其患者有心律不正問題，故已不適合駕駛，「對於司機本身及其他道路使用者嚟講都危險。」