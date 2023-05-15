消委會｜成人滑板僅兩款獲五星評分　OXELO成人及兒童款均獲五星

本港近年掀起「踩板熱」，吸引不少年輕人接觸踩板運動。消委會測試市面上16款滑板樣本，發現樣本售價懸殊，由80元至2,580元不等，成人滑板僅兩款獲五星評分，分別為售價699元的OXELO滑板及售價2,580元的SmoothStar滑板，兩者價格相比相差近三倍。另外，OXELO的兒童滑板亦獲五星評分。



消委會亦發現，當中近七成半的樣本安全不達歐洲標準，另有10款樣本，即逾六成樣本，未能通過模擬跳躍著地的跌落測試，其中5款更於測試後板身出現破裂。消委會已經將有關測試結果交予海關跟進。



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消委會早前測試16款滑板樣本，樣本主要購自運動用品店、玩具零售店、滑板店及網上平台，售價由80至2,580元不等，當中13款為滑板及3款為玩具滑板。實驗人員將16款樣本按歐洲滾軸運動用品標準－EN13613滑板安全標準進行分類，結果有6款樣本被評定為A級，即最大承重量為20公斤以上至100公斤，餘下10款樣本則被評定為B級，即最大承重量為20公斤以上至50公斤。

兩款A級滑板評五星 分別售699及2580元

A級滑板方面，大部分均為成人款滑板，當中只有兩款獲五星評分，分別為售價699元的OXELO「CP100 Skateboard」及售價2,580元的SmoothStar「34" Filipe Toledo #77」，兩者價格相比相差近三倍；其次則為售價1,900元的Hydroponic「Skate Cruiser FISH 28"」，獲4.5星評分。上述三款均在A級滑板中樣本安全達歐洲標準，其餘則均不達標。

兩款500元以內滑板落地後破裂斷開

至於表現最差的A級滑板，則分別為售價498元的Coolstep「公路長板跳舞板」及售價368元的森之部落「公路長板跳舞板」，兩者均只獲2.5評分。兩款在模擬跳躍著地的跌落測試中均不合格，軸承中的金屬或塑膠部分，在跌落測試後出現破裂，甚至斷開的情況。

▼消委會測試A級滑板 由低至高總評▼



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80多元兒童滑板螺絲凸出或易受傷

至於B級滑板方面，大部分均為兒童款滑板及玩具滑板，當中只有一款獲五星評分，為售價399元的OXELO「CP100 Kids Skateboard」，亦是唯一一款在B級滑板中樣本安全達歐洲標準；其次則為售價550元的SK8ARMY「兒童滑板加拿大楓板」。

表現最差的B級滑板，則為售價89元的B.Duck「17寸滑板」及售價80元的恆福玩具精品批發「魅影騎士滑板」，只獲1.5星評分。當中「魅影騎士滑板」輪子的螺絲更超出板身， 凸出的螺絲會增加在使用滑板時受傷的風險，未能符合標準要求。

▼消委會測試B級滑板 由低至高總評▼



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5款滑板破裂 海關：已停止供應

消委會亦發現當中近七成半的樣本安全不達歐洲標準，另有10款樣本，即逾六成樣本，未能通過模擬跳躍著地的跌落測試，其中5款更於測試後板身出現破裂。消委會已經將有關測試結果交予海關跟進。海關回覆指，，該等產品在市面上已停止供應。

另外，消委會在2020、2021及2022年均收到一宗就滑板的投訴，而今年則未有收獲相購投訴，情況與去年同期一樣。