消委會｜成人紙尿片表現參差　一款驗出真菌　「安心寶」性價比高

失禁是不少長者須面對的困擾，消委會最新一期《選擇》月刊測試了市面上30款紙尿片、紙尿褲或尿滲墊，發現各品牌的滲透性能及透氣表現參差，有部分產品含可致過敏反應的游離甲醛，但全部符標準要求；尿片「松鶴」驗出少量真菌，但符合內地標準上限；各產品價錢售價差異大，以紙尿片為例，平均售價可相差逾倍。

消委會又發現，產品質素表現未必與價錢高低掛勾，以5分為滿分計，兩款紙尿片產品包括「安心寶」及「White industry」，總評分各達5分及4.5分，每片平均售價各為5元及6.2元。每片約9.3元、售價最貴的「安加適」，總評則只有3分。

消委會提醒，購成人尿片或尿褲等產品時，應先了解使用者的失禁程度、活動能力和生活習慣，並多作比較。



消委會紙尿片（腰位黏貼設計）評分（由高至低）



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消委會以市面15款成人紙尿片、10款穿着式成人紙尿褲，及5款尿滲墊樣本進行測試。(歐陽德浩攝)

消委會測試市面有售15款成人紙尿片、10款穿着式成人紙尿褲以及5款尿滲墊樣本，進行測試，評估其滲透性能、透氣度、質量、衞生程度、有害化學物質含量及酸鹼值等，並按各表現進行總評分。

成人紙尿片售價差異大 每月花費相差逾一倍

價錢方面，15款成人紙尿片每片介乎4.3元至9.3元，假設使用者每天更換尿片6次、1個月30天計算，每月花費介乎774元至1,674元，相差超過一倍；至於10款紙尿褲，每條則介乎6.5元至12.5元，假設以每天更換尿褲3次計，平均每月花費介乎585元至1,125元，相差接近一倍。

消委會發現，產品性價比未必與價錢高低掛勾，以5分為滿，有兩款紙尿片的總評達4.5分或以上，每片平均售價各為5元及6.2元，分別是「安心寶」及「White industry」；反觀每片約9.3元、售價最高的尿片樣本「安加適」，總評只有3分，表現較為遜色。

「安心寶」至尊裝成人紙尿片Adult Diaper Supreme Super Absorbent(大碼L)，總評分達5分，其每包售價50元、每片5元。（網上圖片）

至於實際表現方面，紙尿片或紙尿褲以迅速吸收尿液，保持乾爽為佳，技術人員將測試溶液分兩次倒在樣本中央位置，每次相隔8分鐘，透過量度測試溶液接觸樣本表層至吸收所需的時間，以評估樣本的吸收速度，全部尿片樣本的吸收時間均符標準要求，惟吸收速度有明顯差異，其中以「安心寶」、「柏力」、「包大人」、「小確幸」及「安加適」表現優異，「便利妥」的吸收速度則較慢，首次及第二次需時13秒及19秒。此外，尿褲樣本的吸收速度普遍較尿片慢，「Topvalu」首次及第二次需時19秒及34秒，表現明顯較其他樣本遜色。

「Topvalu」紙尿褲及「便利妥」紙尿片的吸收速度較慢。（梁鵬威攝）

Topvalu防滲漏表現較差

回滲情況會影響用家的舒適度，消委會指，全部樣本均有不同程度的回滲，有7款尿片樣本回滲均少於0.5克，表面乾爽度較高，包括「安心寶」、「加零一」、「德寶123」、「柏力」、「包大人」、「小確幸」及「萬寧」，惟「屈臣氏」表現較遜色，平均回滲13克。紙尿褲樣本方面，有5款表現不俗，回滲少於0.5克，包括「ABENA」、「倍樂」、「一級幫」、「一定妥」及「包大人」，不過有1款即「Topvalu」表現較差，達20.1克。

測試又發現，大部樣本的防漏表現普遍理想，惟消委會指，「Topvalu」紙尿褲的平均滲漏量較其他樣本多，但仍符合標準。透氣度方面，以「安心寶」、「White Industry」及「加零一」表現頗佳，但有11款尿片及兩款尿滲墊透氣度差。

尿片「松鶴」驗出少量真菌（20cfu/g），但符合內地標準上限（100cfu/g）；另有四款產品檢出游離甲醛，包括「包大人」、「松鶴」、「屈臣氏」及「護身寶」，檢出量介乎18mg/kg至24mg/kg，全部低於標準上限（75mg/kg）。

四款產品檢出游離甲醛。消委會指，尿片及尿褲會直接接觸用者的皮膚和敏感部位，而接觸時間亦不短，促請相關生產商檢視生產物料和製造過程。（梁鵬威攝）

消委會指，應根據使用者健康狀況選購不同產品，例如因行動不便而引起失禁、或需長期臥床的人士，較適合選用不易滲漏、透氣度高、吸收速度快的紙尿片。倘失禁程度較嚴重，則宜選用有較高吸濕量的產品。至於滲尿量多（失禁程度中等或嚴重）但可自行走動，或在協助下可站立與行走的人士，則可選用穿脫方便且透氣度高、吸收速度快的紙尿褲。消委會又提醒，吸濕量外，貼身程度亦頗為重要，建議消費者多作比較。

《選擇》亦刊登各廠商的回應，其中「包大人」的代理商表示已將同一批次產品樣本，送往四所檢測機構進行有關甲醛含量的檢測，檢測結果均為未有檢出，並有提交相關測試報告；「護理寶」的代理商則指該測試產品著重於吸收及防漏，其品牌另一系列的紙尿片產品可提供較佳透氣功能。

「萬寧」的代理商則指產品符合生產商和其零售集團的質量及安全規格。「松鶴」的代理商回覆稱，廠方於生產時確保產品符合GB/T 28004.2-2021 標準。「屈臣氏」的代理商表示產品通過所有測試項目。