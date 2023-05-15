今年首季2萬宗罪案按年增48%　鄧炳強：社會復常及詐騙案大增65%

撰文：孔繁栩 林穎嫺
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保安局局長鄧炳強今日（15日）公布，本港今年首季錄20,584宗罪案，較去年同期大增48%，當中升幅最大的為詐騙案，首季共錄得8,886宗，佔整體罪案四成，增幅達65.2%，其次則為盜竊案，3個月合共錄得5,340宗，增幅亦達45.2%。

鄧炳強解釋，首季罪案上升與詐騙案持續攀升有關，加上去年同期是第五波疫情，社會活動減少，個別案件錄得紀錄新低，隨常社會復常加上警方主動出擊，傳統罪案亦有所上升。

保安局局長鄧炳強今日（15日）公布，本港今年首季錄20,584宗罪案，較去年同期大增48%。（張浩維攝）

扒竊案升一倍　非禮案增七成

本港今年首三個月錄得20,584宗罪案，較2022年同期13,866宗上升6718宗，增加48.4%，當中暴力罪案有2,249宗，上升409宗或2.2%，整體破案率達28.3，數字相若。

今年首季傷人及嚴重毆打有890宗，較去年同期上升164宗升兩成；盜竊案有5,340宗，上升1,662宗或四成半，當中扒竊案升一倍至94宗，店舖盜竊案升四成至1,863宗，雜項盜竊大增近六成至2,909宗。另外，非禮案有244宗，上升101宗或70.6%。

屯門發生行劫案，周日（14日）上午11時35分，據報三名男匪手持刀及鎚，闖入屯門啟發徑一間鐘錶行行劫，得手後跑到橋底，登上接應車逃去。現場可見飾櫃玻璃被打破，碎片散落一地。據了解三名身穿黑衫黑褲，戴口罩及帽的南亞裔男子，手持鎚仔及刀，劫去合共120隻錶，涉款約1500萬元。（香港01）

近日多宗劫案　鄧炳強：加強情報主導及高姿態巡邏

鄧炳強解釋，去年1至3月是新冠疫情最嚴重的第五波，嚴厲的社交距離措施令社會活動大幅減少，大部份傳統罪行，例如盜竊、行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打等均錄得很低的數字，部份更是有紀錄以來最低。不過，由於社會復常，市民較多外出生活，較多時間在公眾地方，導致相關罪行回復疫情前水平，所以有較大的升幅。

鄧炳強續指，警隊去年專注抗疫，今年更多主動出擊，令三合會、毒品等案件有所上升，傳統罪案與疫情前2019年首季數字相若。

本港接連出現金舖及表舖劫案，鄧炳強指今年首季劫案比去年同期升3宗錄26，主要集中街頭劫案，另有個別金舖，警方加強情報主導及高姿態軍裝巡邏。

詐騙案8886宗　首季成功攔截3.8億元騙款

鄧炳強又指，今年首季罪案上升來自詐騙案錄得8,886宗，較去年同期升六成半，比2019升三倍半，超過七成是網上騙案，當中網購佔三成升36%、求職及投資騙案佔19%升44%、電騙較同期升七成六、網上情緣輕微下跌16%；而隨着警隊防騙宣傳，相比去年第四季，網購下跌4.9%、電騙下跌48%、網上情緣下跌9.2%。

鄧炳強表示，警方去年9月與通訊辦及流動網絡營辦商成立的專責工作小組，打擊電話騙案及網絡騙案的措施，由5月1日起，會向收到「+852」境外來電的市民發出文字訊息及話音警示。警方的「反詐騙協調中心」今年首季勸止超過220宗受害人匯出款項，攔截3.8億元騙款。警方計劃與主要銀行成立「反詐騙聯合情報中心」，由本地主要銀行派駐人員於「中心」就詐騙案件向警方提供即時協助。

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