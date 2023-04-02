警方要求遊行主辦單位須採識別參加者措施　鄧炳強否認為秋後算帳

繼上月將軍澳居民遊行，警方要求參加者須掛識別的頸繩後，今天（2日）多個獲批的公眾活動或遊行，都附加識別要求，例如宗教沽動要手持棕枝、巡遊要戴帽和襟章等。保安局局長鄧炳強回應，這些都是警方和主辦單位商討出來的適當措施，確保參加人數不超過申請上限，以免活動被騎劫，否認識別措施是為秋後算帳，又指每宗申請的風險評估不同，不是雙重標準。



▼3月26日 疫後首個獲批准遊行參加者需戴號碼牌▼



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今日有10個公開活動，獲警方批准進行，惟部分施加條款，須提供識別參加者措施。例如早上有多個教堂舉辦遊行紀念「棕枝主日」（天主教稱聖枝主日），警方要求主辦方必須確保所有參加者手持棕枝，糾察員則需配戴工作證以茲識別，不過，同日亦有類似的宗教活動，就沒有施加這些件。由杭州旅港同鄉會今日下午於灣仔遊行，其獲發的「不反對通知書」亦列明須遵守《禁止蒙面規例》，遊行期間所有參加者穿著大會 T 恤及於身上貼有識別貼紙。



其中發展局轄下的海濱事務委員會，下午舉行遊行慶祝復活節，參加者須遵守《禁止蒙面規例》及佩戴帽子和襟章識別。大會工作人員及便衣警察於起步點提醒參加者不可佩戴口罩，有參加者聞言後隨即離開隊伍，決定不參與遊行。

鄧炳強今天出席公開活動後回應，警方施加措施時是考慮公共安全、公共秩序和國家安全，因應不同場景、不同活動，警方和主辦單位商討出最合適、大家都認為比較穩妥方法，包括是否佩戴口罩，《禁止蒙面規例》條文講得很清楚，在何情況下可有豁免，如有任何情況，在場警員會記錄下來，看日後是否跟進。

鄧炳強認為識別措施不是為秋後算帳。（資料圖片/廖雁雄攝）

就3月26日的將澳將居民反對區內規劃的遊行﹐參加者須掛頸繩作識別，他主動提及是警和主辦單位商討的適當措施，確保辯認參加者、人數不超過預定，以及不讓其他人騎劫活動，因主辦方在當日用採用適當措施，令活動得以順利安全和平進行。



被問及識別措施會否令參加者擔心被秋後算帳，他認為，參加者要在胸口前有識別措施，就好像去會展中心參加會議都用這方法，又指在場採訪他的記者都貼上「PRESS」字樣標貼，只是不同場景用不同辯認方法，絕不會有任何歧視或貶義，「會覺得係唔好嘢？唔會嘛，希望安全有序參與活動，相信主辦單位都希望有序進行」。

鄧炳強批評，3月那次遊行後，社會有人刻意挑動情緒，抹黑政府，指那些識別標誌是標籤猶太人，掛的是「狗繩」，那些人是為挑動市民對政府不滿和仇恨、希望危害國家安全、希香港不再平靜、希望警方執法困難，令他們有機會混水摸魚，重新擾亂和騎劫這些活動，做出危害香港的行為。

他強調，本港現時有得來不易的平靜，經歷2019年的事件後，他知道市民想表達自己意見，現時疫情退却，可以不戴口罩又無限聚令，但呼籲千萬別被想危害香港秩序的人騎劫活動。就如3月5日原有的婦女節遊行，就是因為網上有人呼籲出來搞事、勇武團體要出來用暴力，於是主辦單位決斷地取消這活動。