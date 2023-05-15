迪士尼｜料今年經營有改善　冀再增聘1000人　暫無計劃加價或注資

本港近年整體勞動人口下降，部份行業面臨招聘，更需要加薪「搶人才」。隨着社交距離措施取消，旅客逐漸重返本港，加上新園區落成等因素，香港迪士尼樂園今日（15日）公布計劃再增聘1,000人，雖然認同本港勞工供應出現問題，但認為年輕人均願意加入成為一員，例如2月的招聘會已即場聘請300人。園方稱現時沒有計劃加價，亦無任何向股東尋求資金的計劃。



▼5月15日 迪士尼樂園公布年度業績▼



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2月2日大型招聘會即場聘請300人

雖然香港迪士尼在2022年財政年度中，曾一度強制關閉近三個半月，加上入園人數上限、社交距離措施等規定，全年營運日子僅得六個月。但樂園疫情下並無裁員，反而在今年2月2日舉辦大型招聘會「迪士尼創夢家開放日」，起薪點較2019年疫情前高約15%。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，2月舉行的招聘會反應熱烈，當時更即場招聘300人，另外由於《魔雪奇緣》主題園區將於今年11月開幕，加上下月中每周將營運6至7日，認為樂園朝著正確的軌道前進，相信今年一定會有改善，故計劃再增聘1,000人，當中包括演藝人員及酒店職員。

▼2月2日 迪士尼樂園首辦大型招聘會▼



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莫偉庭認為，本港毫無疑問存在勞工供應問題，建議政府及商界等需要合作解決。但他慶幸樂園獲本地大學生評為2022年全港最具吸引力僱主之一，指年輕人願意成為樂園的一員，並期望可聘請更多專業人員。

暫無向股東尋求資金的計劃

價格方面，莫偉庭表示已提供兩種不同票價的選擇，並保持最初的門票價格，而暫時沒有計劃加價，亦無任何向股東尋求資金的計劃。被問到何時有望轉虧為盈，他沒有正面回答，只說市場仍在復蘇階段，航空業的載客量逐漸提升，會審慎管理成本，並強調沒有水晶球不能預測未來。

至於上海迪士尼樂園方面，莫偉庭表示沒有將其視為競爭對手，認為兩地可帶來互補效應，擴大迪士尼的粉絲群。此外，他表示預約入園系統會保留，認為可有效管理入園人數。