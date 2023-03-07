蔡天鳳案｜蔡母「五姐」入稟高院　禁鄺球出售加多利山物業

遭殺害及肢解烹屍的28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，疑於2019年購入何文田加多利山一豪宅單位予前夫一家居住。蔡的母親「五姐」昨（6日）入稟高等法院，要求法庭頒令持有該單位業權的前家翁鄺球，只是以信託形式代蔡天鳳持有單位，並要求法庭頒令禁止鄺球擅自出售或轉讓物業等。



原告為死者蔡天鳳的母親Cheung Yin Fa，被告為鄺球，即蔡天鳳的前家翁。

入稟狀指，蔡天鳳為九龍嘉道理道117號Kadoorin一單位的實益擁有人。蔡母要求法庭頒令，持有該單位業權的被告，只是以信託形式代蔡天鳳持有單位。

葵母亦要求法庭頒令，禁止被告未經蔡母同意下，出單、處置和轉讓該單位。

案件編號：HCA328/2023

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

蔡天鳳的母親入稟要求鄺球禁售加多利山物業。（資料圖片）

Abby與老公及四名子女：

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