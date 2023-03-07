蔡天鳳案｜蔡母「五姐」入稟高院 禁鄺球出售加多利山物業
撰文：朱棨新
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遭殺害及肢解烹屍的28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，疑於2019年購入何文田加多利山一豪宅單位予前夫一家居住。蔡的母親「五姐」昨（6日）入稟高等法院，要求法庭頒令持有該單位業權的前家翁鄺球，只是以信託形式代蔡天鳳持有單位，並要求法庭頒令禁止鄺球擅自出售或轉讓物業等。
原告為死者蔡天鳳的母親Cheung Yin Fa，被告為鄺球，即蔡天鳳的前家翁。
入稟狀指，蔡天鳳為九龍嘉道理道117號Kadoorin一單位的實益擁有人。蔡母要求法庭頒令，持有該單位業權的被告，只是以信託形式代蔡天鳳持有單位。
葵母亦要求法庭頒令，禁止被告未經蔡母同意下，出單、處置和轉讓該單位。
案件編號：HCA328/2023
Abby與老公及四名子女：
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。