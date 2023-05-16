人才清單｜名單增至51項　議員憂機制被濫用　工會擔心專才搶飯碗

政府今（16日）公布擴大人才清單，將涵蓋專業由原有13項增至51項，其中新增的兩大範疇包括醫療及發展建造專才。

有立法會議員質疑，港府未具體說明相關工種的人力資源及短缺狀況，憂慮會打擊本地人才就業機會，另擔心會機制或被濫用。有機電業工會則表明，本地大專院校均有相關畢業生投身勞動市場，擔心引入海外專才後，會影響行內的就業前景。藥劑師學會則歡迎港府擴大清單，認為是肯定藥劑師在未來發展基層醫療的角色，但呼籲以僱用本地人才優先。



政府宣布更新人才清單，涵蓋的專業工種增加3倍至51項，包括新增的醫療服務及發展建造專業。(資料圖片)

政府宣布更新人才清單，涵蓋的專業工種增加約三倍至51項，共涉及9個行業領域包括：商業支援；創意產業、藝術文化、表演藝術；發展及建造；環境技術服務；金融服務；醫療服務；創新科技；法律及爭議解決服務；以及海事服務。

醫療服務及發展建造亦首次納入其中，前者包括醫生、牙醫、護士、助產士、中醫師、藥劑師等，後者則涵蓋測量師、土木工程師、水電專家及機電專才等。值得注意的是，本港醫護人手持續不足，港府早前已修例吸納人才，包括准引入海外受訓醫生來港，另於今年3月中，再提出修例，擬容許海外受訓護士在港執業指定年期，同樣可免試註冊，最快今年中向立法會提交修例草案。勞工及福利局局長孫玉菡強調，人才清單是提供入境便利，他以醫療專業為例，如要在港執業，仍要符合相關的香港法例。

部分列明條件需大學畢業並有最少三年相關工作經驗

港府專題網站則列明，各專業需具備學士或以上的資歷要求，其中醫療專業申請者需持有相關領域的學士學位，以及在本港註冊的資格。發展及建造專才方面，則需持有相關學科學士或以上學位，另須具備最少三年相關工作經驗。部分工種門檻則較高，以資深廢物處理專家或工程師為例，需持有相關學士學位，並具備八年相關工作經驗，如持有碩士或博士學位，工作經驗要求則降至五年。

勞聯立法會議員林振昇。（資料圖片）

議員周小松恐濫用致「高才低用」

勞聯主席、立法會議員林振昇對擴大人才清單有保留，認為港府事前未有向業界作充分諮詢，以及說明相關工種的人力資源情況及數據，憂慮貿然擴大清單，將打擊本地人才就業機會。

同樣是勞聯的立法會議員周小松則擔憂擴大輸專才後，日後或會被濫用，出現「高才低用」的情況。他提到，以疫情前的2019年為例，「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」獲批個案分別為41,592宗及14,053宗，各有33%及42%申請人每月薪酬僅20,000元以下，遠低同年統計處「經理、行政級人員、專業人員及輔助專業人員」的每月中資中位數28,700元。他質疑申請人未必全數從事專業工種，未能完全滿足補充專業人員的初衷，促請政府做好把關，包括確保申請者均為專才而非變相輸入外勞。

勞聯立法會議員周小松。（資料圖片）

機電業工會：各大專院校有機電工程畢業生 不缺人入行

香港機電業工會聯合會副主席鄭秀娟則指，本港各大專院校均有機電工程畢業生，亦不缺人入行，憂慮引入海外專才，會窒礙本地就業機會及入行意欲。

工程師學會會長卜國明表示，學會早前調查顯示，估計行內未來五年將缺3,000名工程師，其中以土木工程、環境及樓電等供應較緊張，他認為今次將工程界納入人才清單，可助短期紓減人手壓力，但必須以保障本地工程師薪酬待遇為大前提。

他強調，要徹底解決根本問題，則需從上、中及下游着手，包括杜絕工務工程合約以低價搶標現象，確保承建商有足夠資源聘用專才，另可考慮精簡程序，例如善用組裝合成法等，從而減省人手及提升效率；政府亦可從教育著手，包括加強STEM教育，增加學生報讀工科意欲。至於現時非來自本地的註冊工程師比例，他估計佔總體10%，相信本港的註冊制度可助把關。

藥劑師學會表歡迎：未來擴大基層醫療將人手不足

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，歡迎港府將藥劑師納入人才清單，亦顯示其對行業的重視，包括看重藥劑師在未來發展基層醫療的角色。他提到，本港藥劑師主要由中大及港大供應，每年僅有80多人畢業，另每年有相若數量的畢業生於海外回流，雖然現時供求穩定，惟未來要擴大發展基層醫療，預視將不敷應用。他說，本港藥劑師有註冊制度，亦需考過執業考試，暫時未見有內地藥劑師在港執業，不排除未來會有首例，但認為現行制度可把關。

至於會否影響本地藥劑師就業機會？他則指，港府擴大輸入專才的前提是必須提供足夠的工作崗位，亦要優先僱用本地人才。

▼2022年12月23日 政府公布政府「搶人才」、「搶企業」計劃▼

