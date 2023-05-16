搶人才｜人才清單增近3倍至51項專業　孫玉菡：目標每年吸3.5萬人

去年施政報告提出多項「搶人才」措施，包括放寬一般就業政策和輸入內地人才計劃，並盡快更新本港的「人才清單」，政府今日（16日）宣布，將清單上的專業項目從原有13項擴至51項，新增工種包括發展及建造專才，例如土木結構工程、機電工程等；另亦涵蓋醫護行業，包括醫生、牙醫、護士及助產士等。勞工及福利局局長孫玉菡表示，目標每年吸引35,000人來港逗留不少於12個月。



▼2022年12月23日 政府公布政府「搶人才」、「搶企業」計劃▼



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新名單涵蓋9個行業領域

政府宣布更新人才清單上的專業，由原有13項擴至51項，共涵蓋9個行業領域，包括：商業支援；創意產業、藝術文化、表演藝術；發展及建造；環境技術服務；金融服務；醫療服務；創新科技；法律及爭議解決服務；以及海事服務。

其中醫療服務及發展及建造屬完全新設的領域，前者包括醫生、牙醫、護士、助產士、中醫師、物理治療師等；後者包括測量師、土木工程師、水電專家等。

消息人士：人才清單只為專才提供入境便利

人才清單可應用於三個輸入人才計劃，如僱主經一般就業政策和輸入內地人才計劃，引入清單表列的專業人才，無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。而優秀人才入境計劃的申請人，如屬清單上的專才，經評核後可享入境便利、即在計劃下的綜合計分制獲得30分額外分數。

勞福局消息人士指，今次人才清單檢討的諮詢規模範圍擴大至人力資源規劃委員會及包括香港總商會、中華廠商聯合會等主要商會。消息人士強調，今次的人才清單只針對專才，為他們提供入境便利，與各專業的註冊條件無關，如某專業要符合一定條件才能於香港註冊及執業，相關的註冊條件不會因為人才清單更新而有所改變。另外，消息人士稱因考公務員有居留權的要求，今次擴闊清單料對中小企有幫助。

醫務衞生局消息人士補充，今次加入人才清單的13個醫療專業各有註冊及資歷要求，以以往引入海外醫生的經驗為例，該些醫生也要符合特定資格、成功註冊才會獲發工作簽證來港工作，人才清單擴闊與相關程序並無關係。該消息人士認為，將13個醫療專業列入清單是向各地人才釋出訊息，冀吸引更多人才到港。

在新增的專業中，創意產業、藝術文化、表演藝術的領域，新增電影方面的填詞人，被問及是否業界有反映缺乏這方面人才時，消息人士回應說：「填詞人喺華語電影都扮演有重要角色，想acknowledgement（感謝）佢哋嘅存在，諗唔到原因exclude（排除）佢哋。」

▼2022年10月19日 施政報告2022年提及「搶人才」、「搶企業」▼



孫玉菡：醫療專業註冊制度不變

孫玉菡在立法會表示，今次人才清單檢討是因應施政報告而成，過去有13項專業，今日擴展51項專業、涵蓋共9個行業。至於目方面，他提到港府今年及明年，期望每年吸引3.5萬位外地專才，逗留不少於12個月，有信心今年能達標。他指，擴闊醫療專業已採納醫衛局意見，以顯示吸引人才決心，作用是提供入境便利，強調其註冊制度不變，亦表明專業執業有其法定要求。

他表示，人才標準的學歷要求是大學程度以上，亦需具一定的工作經驗。

原有人才清單13項專業：

● 資產管理合規專才

● 環境、社會及管治(ESG)相關財經專才

● 廢物處理專家

● 資產管理專才

● 海事保險專才

● 精算師

● 金融科技專才

● 數據科學家及網絡安全專家

● 創新及科技專家

● 造船師

● 輪機工程師及船舶總管

● 創意產業和表演藝術專才

● 爭議解決專才及業務交易律師



▼政府推動吸納人才▼

